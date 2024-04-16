洪峰临近：西哈州采取应对措施保护民生设施

乌拉尔市供水主要来自两个渠道：地下水井和扎伊赫河（即乌拉尔河）。西哈州自来水公司为该市的34万居民提供饮用水，目前所有系统均正常运行。该公司储备了充足清洁水和净水剂，并确保所有员工和专用设备处于高度戒备状态。

扎伊赫热电公司负责运营乌拉尔市超过248公里的热网。为了防范洪水威胁，该企业正在对易受淹的区域进行沙石混合料填充。

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西哈州拥有20多万公里的电网，四个县设有20多个变电站，乌拉尔市设有16个变电站。尽管这些设施位于高地，不存在洪水风险，但仍然采取了预防措施，包括用沙袋和土堤加固设施。共有1400名员工和140台专用设备组成的应急队处于待命状态。

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除此之外，地方当局还采取了防洪措施，保护沿扎伊赫河岸边的泵站。这些泵站为扎伊赫热电公司和乌拉尔市居民提供着每天约6万立方米的供水，因此被视为至关重要的设施。乌拉尔市能源和住房公用事业局负责人米拉斯·穆勒卡伊表示，出于安全考虑，他们正在对泵站进行加固并放置沙袋。

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需要注意的是，西哈州已动员所有资源，为即将到来的洪水高峰做好准备。该州已调动了6300多人和1500多台技术设备参与防汛抗洪工作。

【编译：阿遥】