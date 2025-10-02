托卡耶夫总统：新科技应服务人类福祉并推动全球进步与合作

托卡耶夫总统在演讲中指出，全球正迈入人工智能时代，新技术的迅猛发展深刻影响着政治、经济及亿万人的生活。据专家估算，近年来全球对人工智能领域的投资已超过1万亿美元，预计未来十年，其对全球经济的贡献将达到7万亿美元。然而，他强调，这一潜力只有在负责任使用技术的前提下才能实现。当前，国际社会围绕人工智能的伦理与监管展开激烈讨论，重点聚焦于制定共同规则，确保各国平等获取先进技术与资源。

“我们的使命是将新技术用于人类福祉，化其为推动进步与合作的动力。”托卡耶夫总统强调称。

作为东道主，托卡耶夫对与会嘉宾表示热烈欢迎，并特别提到正在哈萨克斯坦进行正式访问的匈牙利总统塔马什·舒约克。他高度评价舒约克总统参与论坛的意义，认为其倡议与见解将为全球数字技术合作注入新动力。

“我由衷感谢专程前来参加这一重要盛会的各位嘉宾。贵宾的到来为论坛增添了光彩。”托卡耶夫说。

托卡耶夫强调，数字桥（Digital Bridge）已成为全球数字经济与技术创新的重要交流平台，探讨全球变革与数字经济前景，提出前沿倡议。自创办以来，论坛吸引了来自100个国家的代表、超过6.7万名参与者及500多家IT企业参与。他表示，哈萨克斯坦将继续致力于成为欧亚大陆的数字枢纽，推动这一平台的持续发展。

值得一提的是，本届论坛云集了全球科技界重量级人物，包括Telegram创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫、Sinovation Ventures及01.AI首席执行官李开复、斯坦福大学研究员兼谷歌研究总监彼得·诺维格、G42 International首席执行官曼苏尔·易卜拉欣·阿尔-曼苏里、斯坦福大学教授伊利亚·斯特布拉耶夫，以及高科技领域的其他知名代表。

Digital Bridge 2025论坛为期数天，将聚焦人工智能、数字经济及全球科技合作的最新趋势，为哈萨克斯坦及国际社会提供探讨技术前景与挑战的独特机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】