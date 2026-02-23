库斯塔奈州一年引进101台工业机器人 数字化转型提速

2025年，库斯塔奈州汽车制造、采矿及机械制造等重点工业企业共安装工业机器人101台。截至目前，全州在生产流程中投入运行的机器人系统总数已达145套。相关技术的应用显著提升了生产效率，保障了工艺流程稳定运行，并进一步优化了产品质量。

库斯塔奈州政府信息化、公共服务与档案局局长阿扎马特·卡西耶夫表示，当前的重点不仅在于引入单项技术，更在于构建“智慧地区”和数字基础设施建设的系统化方案。

—我们的目标不是零散推进，而是形成完整的数字化生态体系。数字化转型已带来实实在在的成果——工业流程自动化水平提升，社会领域数字服务不断完善，同时通过大数据应用提高管理效率。我们关注的核心，是那些能够为地区经济带来可量化效益，并切实改善居民生活质量的解决方案，-他说。

据了解，2025年夏季，库斯塔奈州举办了“库斯塔奈投资论坛”。论坛期间，与会各方围绕数字化转型、人工智能应用以及高科技项目开发等议题展开深入讨论，并探讨了在地区经济中吸引投资、引入现代技术方案的路径。

目前，数字化解决方案已广泛应用于库斯塔奈州农业综合体、交通基础设施和医疗卫生等领域。这些项目旨在提升管理质量，并在决策过程中更加充分地利用数据支撑。下一阶段，该州计划推广成熟的数字化实践经验，并将人工智能工具进一步引入国民经济关键领域及社会部门。

【编译：阿遥】