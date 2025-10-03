统一水资源平台年底前覆盖全国八大流域

哈萨克斯坦水资源与灌溉部表示，国家水资源信息系统是一个全国统一的数字平台，用于水资源的核算、监测、分析和管理。该系统将实现用水核算和数据处理过程的自动化，与国家和行业信息系统对接，并为用水户建立数字档案。

截至目前，平台规划的10个模块已有8个开发完成，涵盖了水资源利用的主要环节和水资源平衡的关键要素。其主要任务是为需取得用水许可并向国家报告的公民和组织提供便利。

与此同时，系统正在形成一个大型数据库，未来将在农业、工业、能源等领域的规划工作中发挥“智能资源”的作用。

水资源与灌溉部指出，该平台并不限于单个区域或流域，而是作为全国统一系统建设。模块正在全国范围内测试，这一方式能够适应不同的用水场景，在所有地区建立统一的数字标准，从而确保透明度并推动数字化转型。

目前，平台已覆盖六大流域：楚河–塔拉斯河、托博尔河–图尔盖河、额尔齐斯河、巴尔喀什湖–阿拉湖、伊希姆河以及乌拉尔河–里海流域。预计到今年年底，其余两个流域的数据也将录入系统，届时平台将在全国范围内全面投入使用。

国家水资源信息系统将成为一个综合性信息分析平台，整合与水资源相关的关键数据，包括：

水体、水利工程和主干渠的信息；

各类用水户的取水和排水监测及核算数据；

来自观测站和气象站的气候和水文指标；

遥感数据、卫星图像和灌溉模型；

农业、工业、能源及公共事业部门的用水数据。

该系统将为国家机构、用水户和科研机构提供可靠的信息来源，推动水资源管理的综合化。

为提高预测能力和资源管理水平，系统将引入早期预测机制，可根据气候、水文和农业技术等因素，提前预测不同行业和地区的用水量。

此外，还计划开发与国家水资源信息系统集成的行业人工智能助理（聊天机器人），为用户提供交互式分析、建议和参考信息，从而提高预测准确性，确保资源合理分配和管理透明度。

国家水资源信息系统的开发和全面投入使用预计在2026年底前完成。

【编译：阿遥】