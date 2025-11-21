格鲁吉亚歌手以深情与韧性征服舞台 晋级丝路之星总决赛

首期，他以哈萨克语歌曲《Ұлы теңіз》温柔开场，奠定抒情歌手的鲜明标签；第二期深情演绎《Never Enough》，浪漫英雄形象深入人心；第三期用格鲁吉亚语重新诠释哈萨克经典《Зымыран》，让熟悉的旋律焕发全新魅力；第四期与土库曼斯坦选手多夫兰·沙梅多夫合作演唱土库曼语歌曲《Аман-аман》，真挚动人；第五期献上格鲁吉亚家喻户晓的经典民歌《Qavilebis Kvekana》，营造浓郁浪漫氛围；第六期大胆挑战去年全球热曲《AРT》，展现年轻活力一面；第七期即使身患重感冒、医生严禁发声，仍坚持用哈萨克语深情演唱民歌《Құсни-қорлан》，感动全场；第八期带来充满张力的《Tattoo》；第九期（半决赛）与哈萨克斯坦歌手兼作曲人迪亚娜·伊斯马伊尔合唱格鲁吉亚语歌曲《Said Midikhar》，两人和声空灵唯美，成为当期高光。

尽管在部分场次评委投票暂时落后，阿夫坦迪尔始终稳扎稳打，最终凭借实力与韧性成功杀入总决赛。

Кадр из видео

Silk Way Star是亚洲首个汇聚12国歌手的顶级声乐赛事，参赛国家包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。

总决赛将于11月22日20:00通过Jibek Joly电视台现场直播，并于哈萨克斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国同步播出。

最终晋级七强的选手为：

ALEM（哈萨克斯坦） 雅兹敏·阿兹兹（马来西亚） 阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚） 米歇尔·约瑟夫（蒙古） 张赫宣（中国） 萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚） 马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）

最终冠军将根据“50%评委评分 + 50%线上投票”综合决定。观众可通过 silkwaystar.org 网站为喜爱的选手投票。

Silk Way Star 项目根据哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】