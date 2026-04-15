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    09:47, 15 四月 2026 | GMT +5

    一季度交通运输业稳步增长 多项指标持续向好

    哈萨克国际通讯社讯）统计数据显示，2026年1月至3月，哈萨克斯坦交通运输业主要指标延续增长态势。行业实际成交量指数达到112.8%，服务产值超过2.9万亿坚戈，明显高于2025年同期的2.4万亿坚戈。

    一季度交通运输业稳步增长 多项指标持续向好
    Фото: gov.kz

    在货运方面，全国货运总量同比增长8%，达到2.398亿吨（2025年同期为2.22亿吨）。客运方面，运输旅客数量同比增长9.3%，达4.837亿人次，而去年同期为4.425亿人次。

    为保持全年增长动能，哈萨克斯坦将依托一批大型基础设施项目持续推进相关工作。根据计划，年内将有约1.1万公里各级公路纳入新建和维修范围。

    铁路领域方面，政府计划完成达尔巴扎—马赫塔拉尔和莫因特—克孜勒扎尔两条新建铁路线路。这些项目建成后，将显著提升干线通行能力，并进一步增强国家过境运输潜力。

    民航领域方面，今年拟建成卡屯-卡拉盖、宰桑和肯德尔勒三大旅游区机场。

    与此同时，运输装备更新也在同步推进。2026年计划引进9架飞机。截至目前，已有3架投入运营，其中阿斯塔纳航空接收1架，斯卡特航空接收2架。

    在铁路机车车辆更新方面，全年计划更新规模将达到1800台（辆），包括236台机车、1373辆货运车厢和191辆客运车厢。

    相关措施的实施将为交通运输业持续稳定发展提供支撑，并有助于在2026年底实现实际成交量指数达到110%的既定目标。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 交通运输
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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