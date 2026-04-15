一季度交通运输业稳步增长 多项指标持续向好

在货运方面，全国货运总量同比增长8%，达到2.398亿吨（2025年同期为2.22亿吨）。客运方面，运输旅客数量同比增长9.3%，达4.837亿人次，而去年同期为4.425亿人次。

为保持全年增长动能，哈萨克斯坦将依托一批大型基础设施项目持续推进相关工作。根据计划，年内将有约1.1万公里各级公路纳入新建和维修范围。

铁路领域方面，政府计划完成达尔巴扎—马赫塔拉尔和莫因特—克孜勒扎尔两条新建铁路线路。这些项目建成后，将显著提升干线通行能力，并进一步增强国家过境运输潜力。

民航领域方面，今年拟建成卡屯-卡拉盖、宰桑和肯德尔勒三大旅游区机场。

与此同时，运输装备更新也在同步推进。2026年计划引进9架飞机。截至目前，已有3架投入运营，其中阿斯塔纳航空接收1架，斯卡特航空接收2架。

在铁路机车车辆更新方面，全年计划更新规模将达到1800台（辆），包括236台机车、1373辆货运车厢和191辆客运车厢。

相关措施的实施将为交通运输业持续稳定发展提供支撑，并有助于在2026年底实现实际成交量指数达到110%的既定目标。

【编译：阿遥】