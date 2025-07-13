已有60余人因恐怖主义罪名在哈被判刑

萨赫姆巴耶夫指出，哈萨克斯坦面临的宗教极端主义和恐怖主义威胁仍未消除。他强调，国际恐怖组织和宗教极端组织仍在试图将哈萨克斯坦公民卷入激进思想当中。

- 这个问题仍然十分紧迫。部分公民受到破坏性宣传影响，变得易受恐怖主义和宗教极端主义意识形态的影响。通常，这种影响来自外部，主要通过互联网渠道传播。- 萨赫姆巴耶夫表示。

据介绍，近期已有来自阿克托别州、阿特劳州以及奇姆肯特市的人因宣扬恐怖主义、招募人员以及非法持有枪支而被法院定罪。

- 调查显示，案件相关人员曾呼吁其周围人参与海外武装冲突，站在恐怖分子一方，并宣扬带有宗教动机的暴力行为。他们通过在互联网上研读极端主义材料来强化自己的激进立场。这些案件的判决目前已正式生效。 - 萨赫姆巴耶夫说。

根据他的说法，仅今年年初以来，已有59人因相关罪行被逮捕，超过60人被判刑。

他还表示，打击恐怖主义仍是国家安全委员会的核心任务之一。今年以来，哈萨克斯坦已组织了400余次反恐演练与实战训练。此外，已有超过9.5万名关键基础设施工作人员接受了有关在遭遇恐怖袭击时应对措施的培训。

今年6月，哈萨克斯坦还在库斯塔奈州举行了全国性综合性战术演习（Найза-Антитеррор-2025）的最终阶段。在演习中，有关部门检验了应对“混合型”恐怖威胁的综合响应准备能力。

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【编译：达娜】