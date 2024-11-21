一中国企业拟在哈投资3000万美元建食品厂 产品出口中美欧

据eldala.kz消息，哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司董事会主席叶尔詹·叶列克耶夫日前会见了中国公司青岛万林食品有限公司（Qingdao Wanlin Food Co., Ltd）创始人李言涛。

会谈中，万林食品公司的负责人表示，该公司认为哈萨克斯坦是其扩大业务的潜在市场。为此，计划在哈萨克斯坦建立食品生产厂。

李言涛指出，该公司特别关注与哈萨克斯坦农业企业合作的可能性，以确保进一步生产所需的原材料的稳定供应。他还表示，公司计划将在哈国生产出的产品向中国、美国和欧洲市场进行出口，以满足这些国家日益增长的需求。

根据计划，如果中国企业的投资计划顺利实施，该项目将可以为当地居民创造约300个就业机会。

据了解，目前在万林公司的参与下，已在四个地区种植了农作物，目前正在对收获的农作物进行分析。

该公司将根据分析结果为工厂选址。项目第一阶段的投资约为3000万美元。

万林公司专门从事食品生产，尤其是脱水蔬菜。公司拥有两家大型工厂和两个研发中心，以及占地10万公顷的蔬菜种植基地。

该公司固定资产超过5亿元人民币，员工超过1000人。

该公司的产品主要供应美国、欧洲、中国和其他国际市场，年出口量超过10000吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】