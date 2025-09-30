哈萨克斯坦乘用车进口同比增长近六成 中国占比过半

报道指出，今年以来，哈萨克斯坦进口乘用车主要来自中国、美国和日本。

主要供应国前十位：

中国：94,606辆（同比增长247.5%）；

美国：12,891辆（下降29.3%）；

日本：10,377辆（下降11.2%）；

韩国：6,411辆（下降23.9%）；

俄罗斯：5,912辆（增长217.9%）；

德国：1,817辆（增长23.3%）；

加拿大：605辆（下降41.6%）；

墨西哥：358辆（增长90.4%）；

斯洛伐克：250辆（增长257.7%）；

英国：218辆（增长79%）。

值得注意的是，在报告期内，哈萨克斯坦仅从乌兹别克斯坦进口了3辆乘用车，而去年同期该国并未向哈萨克斯坦供应任何车辆。

在出口方面，2025年1月至7月，哈萨克斯坦共向国外出口了683辆乘用车。主要出口目的地为吉尔吉斯斯坦（240辆）、白俄罗斯（104辆）和中国（100辆）。

【编译：阿遥】