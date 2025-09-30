20:46, 30 9月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦乘用车进口同比增长近六成 中国占比过半
据斜体字网站援引autoreport.kz报道，2025年1月至7月期间，哈萨克斯坦共进口134,366辆乘用车（包括新车和二手车），比去年同期大幅增长59.4%。
报道指出，今年以来，哈萨克斯坦进口乘用车主要来自中国、美国和日本。
主要供应国前十位：
-
中国：94,606辆（同比增长247.5%）；
-
美国：12,891辆（下降29.3%）；
-
日本：10,377辆（下降11.2%）；
-
韩国：6,411辆（下降23.9%）；
-
俄罗斯：5,912辆（增长217.9%）；
-
德国：1,817辆（增长23.3%）；
-
加拿大：605辆（下降41.6%）；
-
墨西哥：358辆（增长90.4%）；
-
斯洛伐克：250辆（增长257.7%）；
-
英国：218辆（增长79%）。
值得注意的是，在报告期内，哈萨克斯坦仅从乌兹别克斯坦进口了3辆乘用车，而去年同期该国并未向哈萨克斯坦供应任何车辆。
在出口方面，2025年1月至7月，哈萨克斯坦共向国外出口了683辆乘用车。主要出口目的地为吉尔吉斯斯坦（240辆）、白俄罗斯（104辆）和中国（100辆）。
【编译：阿遥】