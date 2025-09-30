中文
    哈萨克斯坦乘用车进口同比增长近六成 中国占比过半

    据斜体字网站援引autoreport.kz报道，2025年1月至7月期间，哈萨克斯坦共进口134,366辆乘用车（包括新车和二手车），比去年同期大幅增长59.4%。

    报道指出，今年以来，哈萨克斯坦进口乘用车主要来自中国、美国和日本。

    主要供应国前十位：

    • 中国：94,606辆（同比增长247.5%）；

    • 美国：12,891辆（下降29.3%）；

    • 日本：10,377辆（下降11.2%）；

    • 韩国：6,411辆（下降23.9%）；

    • 俄罗斯：5,912辆（增长217.9%）；

    • 德国：1,817辆（增长23.3%）；

    • 加拿大：605辆（下降41.6%）；

    • 墨西哥：358辆（增长90.4%）；

    • 斯洛伐克：250辆（增长257.7%）；

    • 英国：218辆（增长79%）。

    值得注意的是，在报告期内，哈萨克斯坦仅从乌兹别克斯坦进口了3辆乘用车，而去年同期该国并未向哈萨克斯坦供应任何车辆。

    在出口方面，2025年1月至7月，哈萨克斯坦共向国外出口了683辆乘用车。主要出口目的地为吉尔吉斯斯坦（240辆）、白俄罗斯（104辆）和中国（100辆）。

    【编译：阿遥】

