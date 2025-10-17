哈萨克斯坦用于社会津贴支出的资金已超过5550亿坚戈

截至2025年10月1日，哈萨克斯坦约有54.4万人在领取残疾津贴，另外约有15.59万人因失去家庭经济支柱而领取社会补助。与此同时，约9.8万名参保人从社会保险基金获得了劳动能力丧失补偿，还有接近6.65万户家庭获得了失去家庭经济支柱方面的保险支付。

官方指出，国家发放的残疾津贴金额根据残疾的等级、致残原因以及当年《共和国预算法》中设定的最低生活标准计算。失去家庭经济支柱的津贴金额则取决于亡者抚养人口数量、死亡原因和最低生活标准的变化。对于参加强制社会保险体系的公民，在出现劳动能力丧失或家庭经济支柱去世等社会风险时，可以从社会保险基金获得额外支付，这些支付是在国家预算津贴之外的附加支持。

具体金额根据个人情况确定，包括过去两年在社会保险基金缴费期间的平均收入、劳动能力丧失系数、赡养人口数量、参保年限以及收入替代比例等因素。今年起，由于最低生活标准上调，残疾津贴和失去家庭经济支柱津贴自2025年1月1日起整体提高了6.5％。政府同时决定，社会保险基金支付的相关补偿金额也同步上调6.5％。

根据现行标准，今年一般疾病导致的残疾津贴中，一组残疾人的补助金额为101,702坚戈，二组为81,362坚戈，三组为55,474坚戈。截至10月1日，社会保险基金支付的劳动能力丧失补助平均金额为72,087坚戈，而失去家庭经济支柱的保险补偿平均金额则为75064坚戈。

劳动和社会保障部表示，国家预算津贴与社会保险基金支付形成双重支持机制，旨在提高社会弱势群体的收入保障水平，确保残疾人士以及失去家庭经济支柱的家庭能够获得持续性财政援助。

【编译：达娜】