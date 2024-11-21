由商入仕的马斯克 会成为美国的下一个基辛格吗？

一些评论家认为，特朗普任命特斯拉的首席执行官在政府中担任高级职务，可以提高支出监管的质量并减少官僚主义。但这里也有一个问题，那就是特朗普一贯的强硬对华政策，很可能将会影响到世界首富在中国的庞大业务。

SpaceX的创办人能否通过巧妙地外交手段，在这两者之间实现平衡，而成为这个时代的亨利·基辛格呢？这将是本文中哈萨克国际通讯社（Kazinform）将与诸位读者共同讨论的话题。

世界首富与中国

2019年，特斯拉上海超级工厂在上海建成。这座工厂是特斯拉在全球范围内的第三座工厂，也是其第一个位于美国的海外工厂。工厂的年产能约为100万辆，主要生产Model 3轿车和Model Y跨界车。

工厂的投产，使得中国一跃成为特斯拉第二大市场，生产其约一半的汽车，约占该公司利润的25%。

特斯拉在中国享有特殊地位：它成为了有史以来，中国第一家被允许直接拥有自己工厂，而不是必须与其他中国汽车企业成立合资企业的外国汽车制造商。

在当年的开业典礼上，兴致勃勃的马斯克还当众表演了一段“胜利之舞”。

特斯拉从中国银行获得了约16亿美元的贷款来资助该项目，还获得了中国最大科技公司腾讯18亿美元的投资。

2024年5月23日，特斯拉中国正式开工建设美国本土外的首个储能超级工厂——特斯拉上海储能超级工厂。特斯拉储能超级工厂初期规划年产超大型电化学商用储能系统1万台，储能规模近40吉瓦时(GWh)，预计将在2025年第一季度实现量产。

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今年4月，在马斯克与中国总理进行的会面中，中国国务院总理李强将特斯拉评价为中美贸易合作的成功典范。

与此同时，马斯克也积极的在涉及台湾的问题上，高调的支持北京，并表示台湾是中国“不可分割的一部分”。马斯克建议中国给予台湾类似于香港的“特别行政区”地位。

马斯克还对中美两国之间的紧张关系表示担忧，并批评拜登政府今年早些时候对中国电动汽车征收100%的关税。

马斯克能否成为下一个亨利·基辛格？

美国国际战略研究中心（CSIS）高级顾问兼中国商务和经济董事项目主任甘思德博士（Scott Kennedy）表示，过去几个月，中国内部开始揣测马斯克是否能成为“新的基辛格”，为华盛顿与北京搭起桥梁。

去年离世的美国外交官亨利·基辛格曾被人称之为“中国代言人”。他曾在1971年7月首次访问北京，并在卸任后依然以非官方的身份推动中美关系的正常化，并因此在中国受到高度尊重。2023年去世前几个月，他还在北京与中国国家主席习近平举行了会晤。

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅表示，马斯克被视为是一位既了解中国也了解美国的商业人士，他可能有助于促进一些中美关系的弹性，甚至让特朗普打消对中国产品征收高额关税的想法。这位专家表示，希望马斯克的工作能够让中国企业可以实现在美国建厂的协议。

然后，北京的智库——中国与全球化智库（CCG）的创办人王辉耀则认为，一名商人，即使是全球首富，也不足以像基辛格那样做到改善美中关系。

Longview Global常务董事兼资深政策分析师Dewardric McNeal也持有类似观点。这位专家指出，虽然中国偶尔会利用有影响力的美国人作为非官方沟通渠道，但认为马斯克能够成为“现代版的基辛格”，就有些夸张了。

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McNeil指出，在特朗普的上一个任期内，北京曾试图与一些知名的商人建立“秘密渠道”，来影响美国的政策，结果确实适得其反，反而导致美国司法部提起诉讼，要求将其中一些人登记为“中国代理人”。

McNeil强调，马斯克们的主要义务是对股东负责，而不是国家利益。如果外交失败，积极的政治参与可能会导致“利益冲突”，并使商界领袖受到严格审查。

什么将占上风：商业还是政治？

华盛顿史汀生中心高级研究员凯利·格里科认为，马斯克在中国的投资非常巨大，因此他需要中国，并试图捍卫自己在中国的商业利益。

但从长远来看，美国新政府中鹰派政客可能会采取的强硬对华政策，很可能会激怒中国官方，而这与马斯克的商业利益是背道而驰的。

在竞选总统期间，特朗普曾宣布，他打算对所有进口产品征收10%至20%的全面关税，并对从中国进口的产品征收60%至100%的额外关税。

顺便说一句，马斯克预计特斯拉将在今年年底前获得中国监管机构使用全自动驾驶项目的批准。而马斯克与美国总统的合作，有可能会对这类项目的进度造成风险，进而对马斯克在中国的其他活动产生负面影响。

毕竟，随着中美紧张关系的加剧，中国很可能会认为马斯克支持特朗普的对华政策。

总的来说，马斯克可能会打开某些大门，但没有一扇门是通过外交努力打不开的。将外交希望寄托在这样一个主要效忠于自己企业的人物身上，可能是误判。

【编译：木合塔尔·木拉提】