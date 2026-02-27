“健康牙齿，拥有未来”项目推进 校园牙科服务持续扩展

为从早期阶段预防龋齿及其他口腔疾病，卫生部此前已批准实施专项路线图。2024年9月，“健康牙齿，拥有未来”项目正式启动。根据项目要求，全国在校生人数超过1000人的学校必须配备标准化牙科诊室。

据卫生部数据，2024年已完成相关融资机制优化。2025年原计划开设195个牙科诊室，但受资金到位等因素影响，去年实际投入运行的校园诊室为125个，其余70个项目顺延至今年执行。在已启用的诊室中，76个位于城市学校，49个位于农村学校。

卫生部表示，各地区此前未如期建成的70个牙科诊室已纳入2026年年度计划。按照规划，今年第四季度将新建255个诊室。加上去年结转项目，预计将有325个校园牙科诊室投入使用。路线图明确了分阶段建设原则，目前地方行政机构正协调解决相关资金保障问题。

据了解，每间校园牙科诊室均配备必要的医疗设备，并由就近公共医疗机构派驻专业牙科医生。记者走访了阿斯塔纳市第69中学，实地了解诊室运行情况。

—该诊室自2025年10月起投入运营，每日上午平均接诊10至15名学生。除日常门诊外，我们每月还按计划组织2至3次全员参与的综合检查，并开展口腔卫生宣传教育，通过发放宣传资料、现场演示等方式指导学生正确刷牙，-牙科医生妮娅拉·赛戈兹巴耶娃介绍说。

Инфографика: Kazinform

医生指出，哈萨克斯坦18岁以下未成年人可享受免费牙科医疗服务。目前校园诊室的主要职能集中在初步筛查和基础治疗。对于病情较为复杂的患儿，校医将出具转诊单，引导其前往专科医院进一步诊治。未来，随着药品供应逐步完善，学生有望在校内完成更加完整的治疗流程。

学生家长对该项目表示欢迎。

—前不久女儿在校期间牙疼，直接在校园诊室接受了检查，并得到医生的专业建议。这种模式对家长来说非常方便，省去了去大医院排队预约的时间。如果是复杂病例，凭医生开具的转诊单还能优先就诊，-家长芭努·穆斯塔法克兹说道。

业内人士认为，随着路线图的逐步落实，我国儿童龋齿发病率有望明显下降，从长远看，将有利于减轻国家公共卫生体系的负担。

【编译：阿遥】