哈有色金属业今年启动8个项目 卡拉干达阴极铜厂率先投产

哈国境内集中分布着大型铜、锌、镍、铅、铝及贵金属矿床。

据QazIndustry工业和出口中心通报，该行业今年拟启动8个项目，总投资约801亿坚戈，达产后预计创造1500余个固定岗位。

今年重点投产方向涵盖阴极铜、铜线、铜缆、铝粉及非合金铝杆等领域。目前，卡拉干达州阴极铜项目已率先落成，投资80亿坚戈，吸纳512人就业。

工建部透露，另有6个多尔合金、铝棒及铝型材项目正在推进，计划2027至2028年投产，总投资超5321亿坚戈，届时新增800余岗位，其中约140个设在农村。

与此同时，34个多尔金银锭、镍冰铜、非合金铝、钨、铅及锌生产项目处于研拟阶段，计划投资高达6.9万亿坚戈，预计创造约1.71万个岗位。

综合来看，目前及未来规划的48个项目预计吸引约7.5万亿坚戈投资，总计创造1.94万个岗位，其中1.57万个分布在农村地区。

据悉，这些大型项目拟在库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、卡拉干达州及阿拜州落地。

【编译：阿遥】