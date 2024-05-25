又一位哈萨克斯坦女性成功登顶珠穆朗玛峰

Фото: из личного архива Жамили Башировой

嘉米拉第一次尝试，在海拔8383米处遭遇了时速高达70公里的狂风，继续攀登将极为危险，因此她和队友们决定返回。然而，这次挫折并没有打击她的决心，反而激发了她再战珠峰的勇气。嘉米拉和她的队友们决定留在尼泊尔，再次挑战珠峰。

在第二次尝试中，为了登顶珠峰，嘉米拉不仅做好了充分的心理准备，还筹备了额外的费用和氧气供应。等待氧气的过程足足持续了一周，但最终，他们的耐心和努力得到了回报。嘉米拉和她的登山队伍成功登顶珠穆朗玛峰，组织此次活动的“14 Peaks Expedition”公司在其Instagram页面上宣布了这一喜讯。

Фото: из личного архива Жамили

嘉米拉出生于哈萨克斯坦东部的一个村庄，是一名乳业专业人士。她在新冠疫情期间开始了登山之旅，与拥有丰富登山经验的阿列克谢·克里沃鲁奇科共同攀登。阿列克谢是七次登顶列宁峰的资深登山家，拥有登山二级运动员证书和越野跑一级运动员证书。

嘉米拉在哈萨克斯坦“Q14 Mountain Club”登山俱乐部继续学习，拜师于哈萨克斯坦著名登山运动员、一级登山教练亚历山大·索弗里金。

在过去的三年里，嘉米拉两次登顶欧洲最高峰厄尔布鲁士山（5642米），一次登顶南美洲最高峰阿空加瓜峰（6962米），以及登顶了吉尔吉斯斯坦的列宁峰（7134米）。去年秋天，嘉米拉首次前往尼泊尔，并成功登顶了罗布崎峰（6119米）。

此前报道，首位成功登顶珠峰的哈萨克斯坦女性登山运动员阿娜尔·布拉谢娃于本月19日回国，受到英雄般的欢迎。

【编译：阿遥】