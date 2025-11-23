哈萨克斯坦清真寺由谁建造、由谁出资？——揭秘2850座清真寺的真实运营图景

国家不建寺，也不掏一分钱

根据《哈萨克斯坦共和国宪法》第一条，哈萨克斯坦是政教严格分离的世俗国家。

政府不干预任何宗教团体合法活动，也不为清真寺提供财政拨款。

全国清真寺全部为非营利性民间宗教组织，由社区自筹资金建设与运营。

谁能决定建一座新寺？

决定权在地方政府。任何新建或改建清真寺项目，均需由地方阿基木（市长或州长）办公室审批并划拨土地。程序与建学校相当严格，有时甚至更复杂。

“厄尔斯科德哈吉”清真寺首席伊玛目努尔兰哈吉·拜吉哥特吾勒对哈通社记者表示：

“想建寺的人或团体先向穆斯林宗教管理局主席（总穆夫提）递交申请，获批后才能拿着批文去地方政府申请土地。不少时候，盖一座清真寺比盖一所学校还难。”

钱从哪里来？

全部来自民间：个人捐助、企业赞助、教民自愿缴纳的宗教捐款（扎卡特、萨达卡等）。全国绝大多数清真寺都面临不同程度的资金缺口。

努尔兰哈吉坦言：

“很多伊玛目不得不身兼数职——既是精神导师，也是管理员、水电工、甚至清扫工，尤其在乡村清真寺更是如此。有时实在运转不下去，只能向教民或爱心人士求助。”

按照穆斯林宗教管理局章程，每座清真寺需将收入的30%上缴总部，用于全国性宗教教育、慈善和统一管理。

谁来监督资金流向？

哈萨克斯坦金融监察局（反洗钱机构）对所有宗教团体资金实施严格监管，重点防范非法资金流入和恐怖主义融资风险。任何接受捐赠的清真寺都必须建立内部财务制度，并随时接受金融监察局调阅账目。

穆斯林宗教管理局内部还设有独立监察委员会，成员不仅包括宗教人士，还有前议员、院士和德高望重的长者。每座清真寺同时设有自己的理事会和审计小组，形成多层监督机制。

“从土地审批到最后一分钱的去向，整个过程都在阳光下运行。”努尔兰哈吉总结道，“这既是对教民负责，也是对国家法律负责。”

【编译：木合塔尔·木拉提】