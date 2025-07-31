哈萨克斯坦于8月1日启动全国农业普查 覆盖200万农户

据介绍，此次普查是在联合国粮食及农业组织（FAO）第十届世界农业普查计划框架内开展，普查对象包括全国30多万个农业组织及约200万个家庭。这项大规模的国家级调查将为掌握哈萨克斯坦农业部门的现状提供准确、详实的数据支持。

普查线上阶段将持续至8月31日。问卷内容涵盖土地使用、技术应用、产品销售和就业情况等方面。为提升用户参与便利性，官网配备了操作视频、内置助手以及名为“SANAQ先生”的聊天机器人，能够实时解答用户疑问。

针对网络覆盖薄弱地区，统计局在各地政府办公场所和地区统计部门设立了2684个自助服务点，此外，还开通了全天候服务热线1446，以保障普查工作顺利进行。

全国农业普查的线下阶段将于9月20日至10月20日展开。

日前，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在答复议会代表书面质询时表示，政府正实施一项综合性政策，旨在大幅提升农业领域的出口能力，到2030年将农产品出口增长3.5倍。

【编译：阿遥】