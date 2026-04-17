15:52, 17 四月 2026 | GMT +5
旅游权利与义务并重 哈萨克斯坦强化“法治与秩序”理念
（哈萨克国际通讯社讯）据阿斯塔纳市政府官网消息，“法治与秩序”原则不仅适用于政法领域，也贯穿于社会生活各个方面，旅游业便是其中的重要领域之一。对于旅行者而言，了解自身权利并履行相应义务，是确保旅途安全与舒适的基本前提。《哈萨克斯坦共和国旅游法》已就相关问题作出明确规定。
根据法律规定，每一位正在筹备或已处于旅行中的游客均享有以下权利：
安全保障与领事保护：在人身或财产安全受到威胁时，有权向领事馆、外交代表机构及其他国家机构寻求帮助。
信息获取权：有权了解目的国（地）的法律法规、风俗习惯、宗教传统及圣地分布等准确信息，这是避免违法违规的重要前提。
自由通行权：在遵守目的国（地）相关限制措施的前提下，有权自由进入旅游资源区域。
紧急医疗救助权：在任何情况下，均可获得必要的医疗援助。
损害赔偿权：如旅游服务合同未得到履行，有权依法追究责任并获得物质及精神损失赔偿。
“法治与秩序”原则在保障游客权利的同时，也明确了相应义务。在旅行期间（包括过境停留），游客须履行以下责任：
遵守法律：严格遵守临时停留国（地）的法律法规。
保护环境与遗产：爱护自然环境，保护自然、历史和文化遗产。
遵守管理规定：不违反入境、停留及出境相关规定，以及过境秩序。
个人安全责任：自觉遵守安全规则，对自身安全承担相应责任。
旅游领域中的“法治与秩序”原则体现为权利与义务的相互统一。游客通过依法行事降低法律风险，国家则为其合法权益提供制度性保障。
阿斯塔纳市政府提醒，尊重目的国（地）的法律规范和文化差异，是文明出行的重要体现。在法律框架内开展旅行活动，不仅关乎自身安全，也体现对他人及社会的尊重。
【编译：阿遥】