    哈萨克斯坦与亚美尼亚贸易额持续增长

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家经济部消息，2024年哈萨克斯坦与亚美尼亚的双边贸易额约达3600万美元，而2025年1—7月已达2870万美元。

    在哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长赛力克·朱曼哈林与亚美尼亚副总理姆格尔·格里戈良共同主持的哈—亚政府间经贸合作委员会第11次会议上，双方通过视频形式讨论了贸易、投资、交通、农业、卫生、文化及旅游等领域的合作。

    朱曼哈林表示，哈方评估认为，向亚美尼亚出口金属、石化、化工及食品产品方面仍有约3.5亿美元的潜力。

    在交通合作方面，哈方建议亚美尼亚航空公司利用“开放天空”政策执行直飞航班，并希望降低埃里温机场收费。双方还探讨了通过哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗—亚美尼亚以及中国-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-亚美尼亚通道开展多式联运的前景。

    在投资领域，哈方表示愿在阿特劳州和曼格斯套州开展农产品加工合资项目并出口至亚美尼亚，支持亚方提出的珠宝产业合作倡议。同时，双方还讨论了小麦出口问题，哈方确认将增加对亚美尼亚的粮食供应。

    会议结束后，双方签署了第11次哈—亚政府间经贸合作委员会会议纪要。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 贸易 经济 亚美尼亚
