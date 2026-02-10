哈萨克斯坦与塞尔维亚双边贸易额增长近8%

会谈中，双方指出，近年来哈萨克斯坦与塞尔维亚关系稳步发展，政治对话保持在较高水平。赛热克·朱曼哈林表示，塞尔维亚是哈萨克斯坦在巴尔干地区的亲密可靠伙伴，也是其在东南欧的重要贸易和经济合作对象。

数据显示，哈塞两国在贸易和经济领域的合作呈现持续向好态势。2025年，双边贸易额达到1.077亿美元，较上一年的1.001亿美元增长7.6%。自2025年11月起开通的阿斯塔纳—贝尔格莱德直航航线，进一步促进了两国在经贸和人文领域的交流。该航线由哈萨克斯坦航空公司 SCAT 执飞。

赛热克·朱曼哈林指出，中期内哈方计划组织赴塞尔维亚的经贸代表团，通过加强企业间直接对接，为哈萨克斯坦产品进入塞尔维亚市场以及展示本国投资潜力创造更多机会。

此外，双方还探讨了制定2026—2027年合作路线图的可能性，重点放在拓展务实合作上。会谈特别关注了投资项目落实情况，包括哈方参与在贝尔格莱德建设多功能酒店综合体的相关事宜。

会谈结束后，双方确认将继续深化伙伴关系，并表示愿在系统性对话框架下，推动落实符合两国共同利益的具体合作项目。