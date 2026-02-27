托卡耶夫与武契奇出席联合新闻发布会 深化全面合作

托卡耶夫对武契奇总统应邀对阿斯塔纳进行正式访问表示诚挚感谢。

- 塞尔维亚是哈萨克斯坦在巴尔干地区重要而可靠的伙伴。牢固的友谊、相互支持与共同利益，始终是两国合作关系的坚实基础。我始终怀着真挚的情感回忆两年前对贝尔格莱德的访问，并愿特别指出，当时达成的各项协议正在顺利落实。今年是两国建立外交关系30周年，武契奇总统此次访问正值这一重要历史时刻。 - 总统说。

他指出，30年来，两国在各层级建立了以互信为基础的政治对话机制，形成了完善的法律和条约框架。两国政府保持富有成效的合作，议会间联系不断加强，经贸与投资合作持续深化，人文领域成果显著，在国际组织框架内的协作也不断拓展。

托卡耶夫强调，塞尔维亚总统为推动双边合作发展作出了重要贡献，哈方对此高度评价。

- 我特别想强调，塞尔维亚总统为深化双边关系付出了巨大努力，我们对此深表赞赏。因此，今天我向尊敬的亚历山大·武契奇总统授予哈萨克斯坦最高国家奖章——“金鹰”勋章。这一勋章，是哈萨克斯坦人民对您以及全体塞尔维亚人民表达的崇高敬意与诚挚情谊的象征。我坚信，建立在牢固友谊与相互支持基础之上的两国伙伴关系，今后必将持续巩固并不断深化。- 总统说。

谈及扩大范围会谈成果，托卡耶夫表示：

- 我们围绕贸易、交通物流、能源、工业、农业、信息技术、人工智能以及文化人文领域合作进行了全面深入讨论，并达成一系列具体共识。双方特别强调要进一步扩大经贸与投资合作。目前，两国贸易额持续增长，约有60家塞尔维亚企业在我国成功运营。但我认为，我们的经济潜力远不止于此。我们已就扩大贸易规模、推动新的投资项目达成一致。我认为，政府间经济合作委员会应将此作为优先方向。

托卡耶夫指出，武契奇总统此次率领多位大型企业代表来访，并出席了哈萨克斯坦—塞尔维亚商务理事会会议。

- 我们一致认为，有必要进一步加强两国企业界之间的联系。总体而言，我们愿为塞尔维亚企业在哈萨克斯坦开展业务创造更加有利的条件。- 总统说。

在交通物流领域，托卡耶夫表示，去年阿斯塔纳与贝尔格莱德之间开通直航，这是深化双边合作的重要一步。双方还讨论了更有效利用跨里海国际运输走廊、开辟新的货运线路以及加强基础设施合作等问题，并已责成有关部门明确具体合作机制。

在能源与工业领域，双方同意加强关键矿产资源开采与深加工合作，推动高附加值产业发展。托卡耶夫还指出，双方在会谈中强调人工智能和现代数字技术全面推广的战略意义，并确认愿在该领域开展联合合作。同时，还探讨了在和平利用核能领域交流经验的可能性。

在农业方面，他表示：

- 我们在农工综合体领域拥有广阔合作空间。我们愿加强种植业和种子培育领域合作。塞尔维亚Mambikom Agrar公司已表示有意在我国建设冷冻食品生产厂。我相信，这将把农业合作提升到新的水平。- 总统说。

双方还同意扩大文化、人文、教育与旅游合作。

托卡耶夫祝愿塞尔维亚明年成功举办2027年贝尔格莱德世博会，并表示哈萨克斯坦愿积极参展并分享经验。

- 总体而言，今天的会谈十分富有成果。我们通过了联合声明，并签署了一系列重要文件，为双边关系注入新的动力。我相信，今天达成的协议将为哈萨克斯坦与塞尔维亚关系进一步深化奠定坚实基础。 - 托卡耶夫总统指出。

双方还就国际和地区问题交换意见。托卡耶夫表示，当前全球地缘政治局势趋于紧张、冲突增多令人担忧。两国在多数全球性问题上立场相近，主张严格遵守《联合国宪章》和国际法原则，坚持通过外交途径解决争端。

- 我们确认，将继续在国际层面加强协作，共同维护和平与稳定。我相信，只要双方携手努力，就一定能够实现共同目标。 - 托卡耶夫总结道。

【编译：达娜】