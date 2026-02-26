哈萨克斯坦与塞尔维亚拟拓展六大重点领域合作

沙卡利耶夫指出，商务理事会的成立，为两国企业家建立常态化、机制化和可持续的合作关系提供了重要平台。

—目前，双方已经形成较为稳固的合作基础。哈萨克斯坦向塞尔维亚出口金属、粮食、石化产品、矿物肥料和食品；同时从塞尔维亚进口机械设备、药品、食品及相关技术解决方案，-他介绍说。

沙卡利耶夫在会上明确了未来合作的六个优先方向：农工综合体与食品工业（重点推进深加工、联合生产及共同开拓第三国市场）；机械制造及零部件生产；数字化与IT领域合作；交通物流基础设施建设；绿色技术与可再生能源；制药和医疗工业。

—哈萨克斯坦对塞尔维亚投资者始终持开放态度。我们 愿意提供具有竞争力的优惠政策、透明稳定的营商环境和系统性的支持机制，为双方联合项目落地创造更为有利的条件，-沙卡利耶夫强调。

【编译：阿遥】