哈萨克斯坦与塞尔维亚：跨越欧亚的伙伴关系迈向新阶段

三十年外交关系奠定稳固基础

哈萨克斯坦与塞尔维亚于1996年12月10日正式建立外交关系。2011年，塞尔维亚在阿斯塔纳设立大使馆；2019年，哈萨克斯坦驻塞尔维亚大使馆在贝尔格莱德正式开展工作。近年来，两国高层往来密切。塞尔维亚总统此前曾四次访问哈萨克斯坦，而哈萨克斯坦总统也曾两次访问贝尔格莱德。此次武契奇总统的访问将成为其第五次访哈。

哈萨克斯坦外交部下属外交政策研究所高级专家瓦列里·西坚科表示，哈萨克斯坦与塞尔维亚之间建立了具有30年历史的互利合作关系，合作范围涵盖政治、经济、文化和教育等多个领域。他指出，塞尔维亚是哈萨克斯坦在东南欧和巴尔干地区的重要可靠伙伴，哈方希望通过加强与塞尔维亚的合作，进一步提升在巴尔干地区的影响力。

议会层面的合作同样不断深化。塞尔维亚国民议会已成立由19名议员组成的哈萨克斯坦友好小组，哈萨克斯坦议会参议院和马吉利斯（议会下院）也设立了与塞尔维亚合作的议会间小组，推动双方立法机构交流与合作持续发展。

Фото: Ақорда

今年2月初，哈萨克斯坦副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林与塞尔维亚国际经济合作发展部长内纳德·波波维奇举行会谈。双方讨论了制定2026—2027年合作路线图，并探讨了包括在贝尔格莱德建设多功能酒店综合体以及开通阿斯塔纳—贝尔格莱德直航航线在内的多个合作项目。

分析人士认为，两国外交政策理念具有相似性。哈萨克斯坦奉行多元平衡外交政策，塞尔维亚也积极开展多方向外交。双方均主张通过外交手段和平解决争端，支持维护国家主权和领土完整，并在联合国、欧洲安全与合作组织及世界贸易组织等国际机构中相互支持。

经贸合作稳步增长 互补优势逐步显现

近年来，哈萨克斯坦与塞尔维亚贸易合作呈现稳步增长态势。2025年，两国贸易额达到1.077亿美元，同比增长7.6%。其中，哈萨克斯坦对塞尔维亚出口2860万美元，同比增长显著，主要出口产品包括矿物肥料、棉花、聚丙烯制品及机械设备零部件等。

同期，塞尔维亚对哈萨克斯坦出口额达7910万美元，主要包括纸制品、铝板、药品、烟草制品及葵花籽等商品。

Инфографика: Kazinform

哈萨克斯坦总统直属战略研究所专家阿里·穆罕别特表示，未来两国有望加强交通物流合作。塞尔维亚地处巴尔干地区交通枢纽，是连接中亚与欧洲的重要节点。通过发展经由巴尔干地区的运输路线，哈萨克斯坦能够进一步拓展通往欧洲市场的出口通道，并充分利用跨里海国际运输走廊（“中间走廊”）的潜力。

他指出，双方还计划重点推进能源、农业、建筑和交通等领域合作，并通过政府间经贸合作委员会推动2026—2027年经济合作路线图的实施。

农业与创新合作前景广阔

农业被视为两国未来合作的重要方向之一。近年来，哈萨克斯坦获得向欧盟出口鱼类产品和蜂蜜的许可，为扩大农产品出口奠定基础。塞尔维亚则拥有先进的农业科研能力和种子育种技术。

2025年，哈萨克斯坦向塞尔维亚提出多个农业投资合作项目，包括农产品加工、种子育种、生物农药生产以及农业科研合作等。此外，哈萨克斯坦驻塞尔维亚大使近期访问诺维萨德市国家田间与蔬菜作物研究所，双方就开发联合育种项目展开讨论。

专家指出，两国农业合作不仅有助于提升农业生产效率，还将促进技术交流与农业创新发展。

Инфографика: Kazinform

推动交通、数字经济和旅游合作

除传统产业外，数字技术和创新领域合作也受到双方关注。哈萨克斯坦和塞尔维亚均积极发展科技园区和创新生态系统，未来双方有望在信息技术和数字化领域开展联合项目。

旅游合作也被认为具有广阔发展空间。目前，哈萨克斯坦突厥斯坦国际旅游与酒店管理大学与贝尔格莱德辛吉杜努姆大学正在探讨建立合作关系。此外，塞尔维亚游客企业已受邀参加今年4月在阿拉木图举行的国际旅游展。

分析人士认为，随着塞尔维亚逐步融入欧洲经济体系，哈萨克斯坦企业可借助塞尔维亚进入欧洲市场，拓展业务版图。同时，塞尔维亚作为巴尔干地区重要的工业和物流中心，也为哈萨克斯坦企业提供新的投资机会。

战略伙伴关系迈向更高水平

专家指出，哈萨克斯坦作为中亚最大经济体，拥有完善的基础设施和重要的欧亚交通枢纽地位，而塞尔维亚则是巴尔干地区重要的工业和物流中心，并与多个国家签署自由贸易协定。双方优势互补明显，合作潜力巨大。

2024年，武契奇总统在评价哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问塞尔维亚时曾表示，两国关系建立在相互信任和友谊基础之上。此次访问将进一步巩固双方伙伴关系，并为未来合作开辟新的机遇。

分析人士普遍认为，随着政治互信不断增强和经贸合作持续深化，哈萨克斯坦与塞尔维亚的伙伴关系正迈向更高发展阶段，并将在连接欧亚两大区域方面发挥越来越重要的作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】