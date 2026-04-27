哈萨克斯坦参与签署多项协议 推动区域交通枢纽建设

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦在比什凯克举行的国际交通论坛期间签署多项重要文件，积极推动区域交通枢纽发展。

据哈萨克斯坦交通部介绍，在题为“吉尔吉斯斯坦——区域枢纽：连接各大洲”的国际交通论坛框架下，哈萨克斯坦交通部代表团参会，并参与了上海合作组织和突厥国家组织框架下举行的交通部长会议。

在上海合作组织成员国交通部长第13次会议期间，哈方就会议议程重点议题作出说明，并签署了关于推进国际公路运输通行许可数字化的谅解备忘录。该文件由上合组织成员国主管部门共同签署，旨在加强相关领域协作。

Фото: Көлік министрлігі

会议还就成立上合组织成员国交通合作专项工作组的相关规则达成一致，并讨论了包括建立统一数字平台以管理多式联运货物运输在内的一系列文件草案。

根据会议成果，各方签署了确认进一步深化合作共识的会议纪要。

在突厥国家组织成员国交通主管部门第9次会议上，哈萨克斯坦强调推进数字化进程以及简化跨境通行程序的重要性。

其中，推广电子货运单系统以及扩大国际运输许可电子交换机制的应用成为重点方向，同时还提出在相关系统中引入人工智能技术。

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会议期间，突厥国家组织成员国交通部门还签署了关于引入电子货运单系统的谅解备忘录。相关数字化合作共识也被纳入会议联合公报中，标志着区域交通一体化进程进一步推进。

【编译：木合塔尔·木拉提】