哈萨克斯坦住房市场九月交易小幅下降 新房价格同比上涨12.8%
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局发布了2025年9月住房市场的最新数据，公布了全国房产交易数量及价格变化情况。
2025年9月，全国共登记41,313宗房屋买卖交易，较8月略降0.2%。其中：
-
8,661宗为独栋住宅交易；
-
32,652宗为多层公寓交易。
交易最活跃的地区为：
-
阿拉木图市：8,859宗（占总交易量的21.4%）；
-
阿斯塔纳市：8,644宗（20.9%）；
-
卡拉干达州：3,029宗（7.3%）。
交易最少的地区为乌勒套州，仅306宗（0.7%）。
与8月相比，部分地区交易量显著增长：
-
克孜勒奥尔达州：+20.2%
-
阿特劳州：+12.6%
-
突厥斯坦州：+9.9%
交易量下降的地区包括：
-
奇姆肯特市：−10.9%
-
阿拉木图市：−8.6%
-
杰特苏州：−5.8%
全国房屋买卖交易量同比增长4.5%（去年同期为39,543宗）。其中，增幅最大的是阿斯塔纳市（+30.1%），降幅最大的是西哈萨克斯坦州（−31.9%）。2025年1—9月的累计交易量较上年同期增加3.2%。
与2024年9月相比：
-
新建住房价格上涨12.8%；
-
二手房价格上涨10.3%；
-
房租上涨9.9%。
新房价格涨幅最大地区：
-
巴甫洛达尔：+26.4%
-
克孜勒奥尔达：+15.3%
-
奇姆肯特：+15.2%
二手房市场涨幅最大地区：
-
阿克托别：+18.9%
-
巴甫洛达尔：+18.8%
-
阿拉木图：+17.9%
租金涨幅最高地区：
-
阿克托别：+40.7%
-
阔克谢套：+18.7%
-
阿斯塔纳：+18.1%
月度变动（环比8月）：
-
新房价格上涨2.1%；
-
二手房上涨1.5%；
-
房租上涨2.8%。
国家统计局对全国住房市场价格进行每月监测，数据基于阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特及各州首府的采样调查。新房价格信息来自房地产开发企业的销售数据（包括毛坯和精装修价格）；二手房与租赁数据则基于网络及媒体公开的房产广告样本，综合考虑一至三居室的报价水平。
【编译：达娜】