中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:45, 10 10月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦住房市场九月交易小幅下降 新房价格同比上涨12.8%

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局发布了2025年9月住房市场的最新数据，公布了全国房产交易数量及价格变化情况。

    住房
    Фото: gov.kz

    2025年9月，全国共登记41,313宗房屋买卖交易，较8月略降0.2%。其中：

    • 8,661宗为独栋住宅交易；

    • 32,652宗为多层公寓交易。

    交易最活跃的地区为：

    • 阿拉木图市：8,859宗（占总交易量的21.4%）；

    • 阿斯塔纳市：8,644宗（20.9%）；

    • 卡拉干达州：3,029宗（7.3%）。

    交易最少的地区为乌勒套州，仅306宗（0.7%）。

    与8月相比，部分地区交易量显著增长：

    • 克孜勒奥尔达州：+20.2%

    • 阿特劳州：+12.6%

    • 突厥斯坦州：+9.9%

    交易量下降的地区包括：

    • 奇姆肯特市：−10.9%

    • 阿拉木图市：−8.6%

    • 杰特苏州：−5.8%

    全国房屋买卖交易量同比增长4.5%（去年同期为39,543宗）。其中，增幅最大的是阿斯塔纳市（+30.1%），降幅最大的是西哈萨克斯坦州（−31.9%）。2025年1—9月的累计交易量较上年同期增加3.2%。

    与2024年9月相比：

    • 新建住房价格上涨12.8%；

    • 二手房价格上涨10.3%；

    • 房租上涨9.9%。

    新房价格涨幅最大地区：

    • 巴甫洛达尔：+26.4%

    • 克孜勒奥尔达：+15.3%

    • 奇姆肯特：+15.2%

    二手房市场涨幅最大地区：

    • 阿克托别：+18.9%

    • 巴甫洛达尔：+18.8%

    • 阿拉木图：+17.9%

    租金涨幅最高地区：

    • 阿克托别：+40.7%

    • 阔克谢套：+18.7%

    • 阿斯塔纳：+18.1%

    月度变动（环比8月）

    • 新房价格上涨2.1%；

    • 二手房上涨1.5%；

    • 房租上涨2.8%。

    国家统计局对全国住房市场价格进行每月监测，数据基于阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特及各州首府的采样调查。新房价格信息来自房地产开发企业的销售数据（包括毛坯和精装修价格）；二手房与租赁数据则基于网络及媒体公开的房产广告样本，综合考虑一至三居室的报价水平。

    【编译：达娜】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 住房
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读