哈萨克斯坦与空气产品公司探讨扩大油气合作

会上，博尔斯介绍了其在油气及石油化工领域的相关项目，包括伴生气处理方向。哈方表示，这些合作方向与国家行业发展重点高度契合，具备较大的合作潜力。

能源部强调，确保天然气行业稳定运行和资源基础可靠性具有关键意义。其中，高效利用卡沙甘油田产出的原料气，以及保障国内市场商品气的稳定供应，被视为当前工作的重点。

会谈还透露，自2025年起，北里海作业公司已与空气产品公司就卡沙甘项目框架下每年最高处理60亿立方米伴生气的方案展开磋商。能源部指出，相关倡议仍需与政府各相关部门进行统筹协调。

此外，双方还讨论了依托田吉兹油田现有产能以进一步推动卡沙甘项目发展的设想。根据运营方评估，从降低资本投入角度看，该方案具有一定的经济可行性。

能源部表示，愿支持空气产品公司与哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）及哈萨克斯坦国家天然气公司（QazaqGaz）开展多层次合作。

双方一致表示有意深化协作，共同推进有助于哈萨克斯坦油气化工产业发展的相关项目。能源部重申，将就投资项目落地与国际合作伙伴保持开放、务实的对话。

据了解，Air Products（空气产品公司）是美国工业气体及化学品供应商，1940年成立，总部位于宾夕法尼亚州阿灵顿。主营工业气体、化学中间体及设备供应，覆盖电子、能源、医疗、钢铁等行业，业务遍及40余国，年销售额超120亿美元。

【编译：阿遥】