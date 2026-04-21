哈蒙两国签署13项合作文件 涵盖能源金融等领域

签署文件如下：

哈萨克斯坦外交部与蒙古国外交部关于进一步发展合作备忘录。

哈萨克斯坦与蒙古国关于推动贸易经济合作的谅解备忘录。

哈萨克斯坦原子能署与蒙古国工业和矿产资源部关于和平利用核能的谅解备忘录。

哈萨克斯坦财政部与蒙古国财政部关于谅解与合作备忘录。

哈萨克斯坦能源部与蒙古国工业和矿产资源部关于石油领域合作备忘录。

2026年至2027年文化人文合作行动计划。

哈萨克斯坦国家银行（央行）与蒙古国银行合作备忘录。

萨姆鲁克-卡泽纳基金与Erdenes Mongol LLC谅解备忘录。

阿斯塔纳市政府与哈拉和林市政府行政机构关于“新哈拉和林”项目的谅解备忘录。

阿拉套市政府与哈拉和林市政府行政机构关于“新哈拉和林”项目的谅解备忘录。

哈萨克斯坦总统广播电视综合体与蒙古国国家公共广播电视台关于谅解与合作备忘录。

哈萨克斯坦国家科学院与蒙古国科学院关于谅解与合作备忘录。