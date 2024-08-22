阿斯塔纳与阿拉木图国际机场进行公共卫生突发事件演练

据了解，此次演练旨在提升卫生防疫、边防、海关、机场、警察、机场医疗点、急救中心以及医疗机构等关键部门的协调应对能力。

演练特别强调了在发现疑似感染性疾病旅客时，各部门之间的快速协作和应对。

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卫生部表示，演练模拟了一名猴痘患者的出现。工作人员从发现旅客症状，到将其送医，并采取必要的流行病学调查和消毒措施，有条不紊地完成了全过程。各部门在演练中展现了高度的准备性和协同性，充分证明了他们应对潜在威胁的能力。

演练结束后，各部门召开研讨会，总结行动经验，并提出了进一步加强跨部门合作的建议。

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据此前报道，8月14日，世卫组织宣布猴痘再次构成全球突发公共卫生事件。

18日，哈萨克斯坦卫生部就全球猴痘疫情现状及我国为防止病毒传播所采取的措施向公众发布通报。通报称，截至目前，哈萨克斯坦境内未发现任何猴痘病例。卫生部已采取一系列预防措施，以确保病毒不传入我国。

20日，哈萨克斯坦政府召开例行会议，讨论了猴痘疫情最新情况。根据卫生部副部长叶尔詹·努尔勒巴耶夫的汇报，截至目前，哈萨克斯坦尚未报告任何猴痘病例，国内疫情形势保持稳定。

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【编译：阿遥】