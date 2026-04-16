哈萨克斯坦参与国际民航研讨会 推动航空合作与人才培养

本次会议于4月14日至16日举行，汇聚了来自世界各地的航空业高管、政府代表及国际组织成员。

哈萨克斯坦代表团由交通部民航委员会主席萨勒塔纳特·托姆皮耶娃率领。会上，托姆皮耶娃发表讲话，重点介绍了哈萨克斯坦在人力资本培养方面的实践经验。

Фото: Көлік министрлігі

国际民航组织理事会主席大沼俊之、秘书长胡安·卡洛斯·萨拉萨尔及多位国际专家出席会议。与会各方围绕航空人才培养、性别平等、青年人才引进及教育项目发展等议题进行了深入交流。

大沼俊之表示，希望本次会议成为落实国际民航组织《2026-2050年长期战略计划》的新起点。确保全球航空运输安全、有序和可持续发展，是各方共同目标与责任。

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哈方提出，将重点推进航空职业推广、提升女性从业者地位以及吸引青年投身民航事业。目前，哈萨克斯坦民航领域从业人员约2.5万人，其中女性占比超过40%。

会议期间，哈方代表还参加了区域航空安全专题讨论。各方就区域组织在安全监管及事故调查中的作用，以及人才和资金短缺等问题交换了意见。

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托姆皮耶娃指出，区域合作应落实到具体行动层面。通过专家交流、联合审计及技术合作，各国可更快取得务实成果。

她重申，哈方愿进一步深化国际协作，共同推动构建安全、可持续的航空体系。

此外，在马拉喀什会议期间，哈萨克斯坦航空管理局与国际民航组织续签了《培训服务协议》。

根据协议，2026年培训将覆盖23个重点领域，学员完成课程后将获得国际民航组织颁发的认证证书。

【编译：阿遥】