哈萨克斯坦与美国教育考试服务中心深化教育测评领域战略合作

在题为“教育测评领域的机遇与挑战”的专题讨论中，阿卜德拉西洛夫介绍了哈萨克斯坦全国统一高考的现代化改革经验，重点阐述了考试全流程数字化、分析工具引入，以及提升考试透明度和客观性的相关举措。他特别强调了评估可靠性、学术诚信和网络安全在考试体系中的重要性。

峰会期间，与会代表还系统了解了哈萨克斯坦国家考试中心与ETS（美国）、AQA（英国）以及俄罗斯高等经济学院心理测量与教育测评中心联合开展的科研与分析成果。同时，基于Dashboard信息分析平台的大数据深度分析能力也进行了展示，该平台被广泛用于统一考试流程的监测与优化。国际专家对国家测试中心在评估方向上由单纯学科知识考核向高阶思维能力评价转型的方法论探索表现出高度关注。

在哈萨克斯坦国家考试中心与ETS双边合作专题会议上，阿卜德拉西洛夫与ETS执行董事特兰·布朗共同提出了拟实施联合项目框架下的统一入学考试改进总体构想。双方重点讨论了专业科目的重新设计、创新评估模块的引入，以及拓展对批判性思维、数字素养和人工智能素养评估工具的可能性。

在与ETS首席执行官阿米特·塞瓦克的会谈中，双方就进一步深化教育测评领域合作与经验交流进行了探讨。双方一致认为，与ETS的合作将有助于将国际先进评估实践引入国家评估体系，持续提升其质量水平。哈萨克斯坦国家考试中心与ETS的战略互动，旨在推动国家测试体系现代化，增强科研与方法论能力，并服务于国家人力资本发展。

此外，国家测试中心还与 College Board 战略合作与对外事务高级总监布兰迪·沃特斯举行工作会谈。双方就建立机构间合作关系达成初步共识，并明确了联合科研项目的重点方向。会议还就SAT和Advanced Placement（AP）考试的组织实施及其成绩与国家统一考试分数之间的换算问题进行了讨论。

【编译：达娜】