哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使阿利姆·拜耶尔在接受采访时介绍了这座名字对哈萨克人而言“格外亲切”的城市的历史渊源。他指出，哈萨克市位于阿塞拜疆西北部，毗邻格鲁吉亚和亚美尼亚，是一座风景秀丽、文化底蕴深厚的城市。

大使表示，根据史料记载，16世纪初，阿塞拜疆—波斯统治者沙赫·伊斯梅尔汗与穆罕默德·昔班尼发生冲突。由于昔班尼是哈萨克汗国君主哈斯木汗的堂兄，哈斯木汗便派兵援助。战事结束后，部分被俘的哈萨克战士被迁至外高加索地区，居住地便逐渐被称为“哈萨克”，这一名称沿用至今。

拜耶尔指出，如今在阿塞拜疆的西北部仍设有哈萨克区和哈萨克市，当地居民在外貌特征和生活方式上与哈萨克人十分相似。他举例说：

- “阿塞拜疆首位军用飞行员法鲁赫·阿加·盖伊博夫的形象与哈萨克人极为相像。哈萨克也是阿塞拜疆唯一一个生产奶酪的地区，当地居民以勇敢著称，热爱马匹并尊敬诗人。”

他说，塔拉兹与哈萨克市建立友好城市关系，是一个具有高度象征意义的决定。塔拉兹正位于15世纪哈萨克汗国建立之地，而哈萨克市则在文化与历史上与哈萨克民族有着深厚联系。

- “这将进一步巩固两国人民间的兄弟情谊与历史纽带。”——他说道。

大使还提到，在阿塞拜疆境内，有许多地名体现了两国的历史渊源与共同文化根基，例如以“钦察”、“札剌亦儿”和“塞迦”等古代部族命名的村镇。

- “这充分说明，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间今天的战略伙伴关系与兄弟友谊，建立在坚实的历史基础之上。” - 他说。

拜耶尔还呼吁突厥国家的历史学家深入研究这一段充满意义的历史篇章。

【编译：达娜】