哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦将推动边境农业产品贸易合作

近期，哈吉农业合作工作组第二次会议在两国政府官员的主持下召开，会议由哈萨克斯坦农业部副部长巴格兰·别克伯夫与吉尔吉斯斯坦水资源、农业和加工业部副部长萨马特·纳西尔丁诺夫共同主持，哈萨克斯坦贸易委员会主席阿依达尔·阿布勒达别阔夫也出席了会议。

与会双方回顾并评估了哈吉政府间理事会第十二次会议达成的协议落实情况，讨论了2024–2025年农产品互供“路线图”的执行进展及农业领域双边合作的关键问题。

会议期间，吉尔吉斯斯坦方面提出在阿斯塔纳试点举办农产品展销会的建议，并获得哈方支持。双方还计划将此类活动推广至哈萨克斯坦其他地区。

为促进边境农业产品贸易发展，双方一致同意就加强吉尔吉斯斯坦塔拉斯州与哈萨克斯坦江布尔州之间的贸易往来，制定具体实施方案，并推动地方政府积极参与。同时，双方还就提高边境口岸货运通行能力的措施进行了探讨。

为扩大哈萨克小麦出口，双方还将联合研究优化铁路运输运价的可行性。

此外，吉方的农业控股公司（Kyrgyz Agroholding）与哈方的贸易政策发展中心（QazTrade）计划在一个月内签署农业产品互供合作备忘录，并预计将在文件中明确采购量预期。

会议最后，双方签署了会议纪要，涵盖了所达成的共识及未来合作方向。

【编译：达娜】