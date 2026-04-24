哈萨克斯坦与经济合作组织贸易额突破150亿美元

会谈指出，经济合作组织成员国是哈萨克斯坦重要贸易伙伴。2025年，哈萨克斯坦与该组织成员国双边贸易额同比增长11.5%，超过150亿美元。哈萨克斯坦主要出口商品包括石油、铜、小麦、葵花籽油、面粉及石油制品。

朱曼哈林表示，近年来哈萨克斯坦与经济合作组织国家合作保持稳定积极增长势头，未来仍具备巨大提升空间。目前，哈萨克斯坦拥有约137类高附加值制造业商品出口潜力，总额接近10亿美元。

双方还强调发展电子商务的重要性，认为整合经济合作组织成员国资源，将有助于构建稳定、互利的区域贸易空间。

会谈中，交通物流合作成为重点议题。哈萨克斯坦将于2026年担任经济合作组织交通领域主席国。朱曼哈林指出，南北运输走廊具有重要战略意义，可为通往阿富汗和巴基斯坦市场开辟新通道。

他同时表示，今年哈萨克斯坦与巴基斯坦之间首批货物已通过中国境内的喀喇昆仑公路完成运输。对于多数不临海的中亚国家而言，上述线路可通往国际海港，具有重要战略价值。

马吉德·汗祝贺哈萨克斯坦成功举办区域生态峰会，并高度评价哈方在组织中的作用。

- 哈萨克斯坦是经济合作组织的重要伙伴。我们将哈萨克斯坦视为区域枢纽，以及连接经济合作组织国家与欧洲的重要桥梁。 - 他说。

他表示，在当前地缘政治形势下，区域和洲际互联互通的重要性日益上升。经济合作组织正推进现有及未来运输路线图编制工作，并研究里海水域基础设施项目。

双方还讨论了欧亚经济联盟与经济合作组织之间协调一体化进程的问题，其中包括与巴基斯坦签署自由贸易协定的前景。

朱曼哈林表示，哈萨克斯坦愿发挥大型经济联盟之间连接纽带作用，为长期、互利合作创造有利条件。

【编译：达娜】