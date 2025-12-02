哈萨克斯坦与欧盟经济合作前景在布鲁塞尔获深入讨论

会谈特别回顾了今年4月在撒马尔罕和11月在塔什干举行的高级别活动成果。约瑟夫·西凯拉向哈方通报了上述会议达成的关键共识，包括在物流、数字基础设施以及跨里海国际运输线路（“中间走廊”）沿线启动港口能力和公路现代化等一批新的区域项目。

他指出，论坛期间提出的倡议将有力推动多式联运发展、加快运输流量并实现沿线手续数字化。其中，欧盟计划向阿克套港口现代化项目投资4500万欧元，向哈萨克斯坦境内公路重建项目投资1.5亿欧元。欧方强调，欧盟将哈萨克斯坦视为确保地区可持续交通架构的关键伙伴。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫对乌兹别克斯坦举办的经济与投资论坛成果表示欢迎，并重申哈方愿积极参与已达成协议的落实工作。

他表示：“哈萨克斯坦高度重视与欧盟在关键原材料、运输与物流、数字创新、农业、教育以及水资源管理等领域的合作进一步拓展。我们同样欢迎12月2日在布鲁塞尔正式启动哈萨克斯坦公民赴欧盟签证便利化和重新接纳谈判。”

双方同意建立常态化对话机制，以监督项目执行进展并确定合作新方向。

会谈结束时，哈萨克斯坦外交部长与欧盟委员共同重申，愿进一步加强政治对话、经济伙伴关系以及所有有助于中亚与欧洲稳定与繁荣的倡议相互支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】