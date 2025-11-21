托卡耶夫总统与帕希尼扬总理共同签署联合声明并见证15份合作文件

会谈结束后，托卡耶夫总统与帕希尼扬总理共同签署《哈萨克斯坦共和国与亚美尼亚共和国联合声明》。

两国官方代表团在两国领导人见证下交换了15份政府间和部门间合作文件，涵盖政治、经济、科技、文化、外交、农业、医疗、核能、数字发展等多个领域。

主要文件包括：

1. 《哈萨克斯坦共和国政府与亚美尼亚共和国政府关于机密信息传输、使用、保护和保存的协议》

2. 《哈萨克斯坦共和国政府与亚美尼亚共和国政府关于互为对方在对方国家建设外交代表机构划拨土地的协议》

3. 《2026-2030年哈萨克斯坦共和国与亚美尼亚共和国贸易经济合作路线图》

4. 哈萨克斯坦工业和建设部与亚美尼亚领土管理和基础设施部合作备忘录

5. 哈萨克斯坦人工智能和数字化部与亚美尼亚高科技工业部合作备忘录

6. 哈萨克斯坦农业部与亚美尼亚经济部关于农产品贸易合作的相互谅解备忘录

7. 两国外交部2026-2027年合作行动计划

8. 两国卫生部2026-2027年卫生领域合作主要措施计划

9. 哈萨克斯坦对外贸易商会与亚美尼亚工商会关于成立哈亚商务委员会的协议

10. 哈萨克斯坦国家图书馆与亚美尼亚国家图书馆合作备忘录

11. 哈萨克斯坦国家电影支持中心与亚美尼亚电影基金会合作备忘录

12. 哈萨克斯坦卡斯捷耶夫国家艺术博物馆与亚美尼亚国家美术馆合作备忘录

13. 哈萨克斯坦原子能署与亚美尼亚领土管理和基础设施部和平利用核能合作备忘录

14. 哈萨克斯坦科学和高等教育部与亚美尼亚教育、科学、文化和体育部科学与高等教育领域合作备忘录

15. 哈萨克斯坦共和国总统下属国家管理学院与亚美尼亚外交部外交学院合作协议

此次访问期间签署的一揽子文件，标志着哈亚关系进入历史最好时期，为两国各领域务实合作奠定了更加坚实的法律与机制基础。

根据此前报道，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，亚美尼亚共和国总理尼科尔·帕希尼扬于11月20日至21日对哈萨克斯坦进行正式访问。

【编译：木合塔尔·木拉提】