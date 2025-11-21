托卡耶夫总统与亚美尼亚总理帕希尼杨举行大范围会谈

托卡耶夫总统在会谈中指出，哈萨克斯坦与亚美尼亚人民自古以来保持着深厚的友谊与相互尊重。

“亚美尼亚是哈萨克斯坦在南高加索地区的重要政治和经贸伙伴。哈萨克人民高度尊重亚美尼亚民族，珍视其悠久的历史、丰富的文化与传统。贵国已成为哈萨克公民青睐的旅游目的地之一。今年两国间发生了多项具有象征意义的事件：亚美尼亚首次举办了‘哈萨克斯坦文化日’，埃里温还开设了以伟大诗人兼启蒙者阿拜·库南拜吾勒命名的公园。对此，我向您，尊敬的尼科尔·沃瓦耶维奇，表示诚挚感谢。这体现了您对哈萨克斯坦人民的特别尊重。”

Фото: Ақорда

托卡耶夫强调，阿斯塔纳与埃里温之间已建立起开放而互信的政治对话机制，两国在区域及国际组织框架下保持着密切而富有成效的合作。

他指出，两国在经贸、文化、教育和科研领域的合作稳步推进，双边关系具有建设性，双方拥有广阔的发展潜力。

托卡耶夫总统表示，双边将签署一份具有历史意义的文件，使哈萨克斯坦与亚美尼亚的合作关系提升至战略伙伴关系水平。

亚美尼亚总理帕希尼扬在讲话中表示，此次访问是深化双边合作、推动关系迈向战略伙伴水平的良机。

“我们认为哈萨克斯坦是值得我们学习的优秀榜样。亚美尼亚人民尊重哈萨克人民，这种相互尊重是我们关系进一步发展的基础。今天，我与托卡耶夫总统深入讨论了两国合作的主要方向。考虑到区域局势的变化，我们看到了在经济与交通领域开展合作的新机遇。我相信，通过充分释放交通潜力，我们将迎来新的合作前景。”

在会谈中，双方讨论了贸易、投资、矿产开发、农业、交通运输与过境合作等重点议题，并就数字化与人工智能的应用、医疗卫生以及文化与人文交流等方向交换了意见。

两国领导人还就地区及国际热点问题交换了看法，重申将继续在多边框架内保持建设性对话与协作。

【编译：达娜】