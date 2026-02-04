哈萨克斯坦总统与巴基斯坦总理举行会谈

托卡耶夫总统表示，他非常荣幸能够访问伊斯兰堡，了解巴基斯坦丰富的历史、文化遗产和数百年的传统。

- 作为哈萨克斯坦总统，我首次对巴基斯坦进行国事访问。此次访问具有历史意义，是我们长期伙伴关系中的一个重要里程碑。对此我深信不疑。我高度赞赏我们两国人民之间历经数百年，通过丝绸之路和伊斯兰文明的熏陶而建立起来的深厚友谊。-他说。

Фото: Ақорда

国家元首指出，此次访问恰逢两国建交34周年，具有重要的象征意义。他同时还表示，自哈萨克斯坦独立之初，巴基斯坦一直是哈萨克斯坦在南亚地区重要而可靠的伙伴。

托卡耶夫表示，今天将签署的《关于建立战略伙伴关系的联合宣言》标志着一个重要的历史里程碑，为进一步合作铺平了道路。

哈萨克斯坦总统称，阿斯塔纳和伊斯兰堡有机会为双边关系与合作注入新的动力。

托卡耶夫总统指出，他此次带着庞大的代表团和旨在加强贸易、经济和投资合作，以及其他优先领域一体化的具体提议抵达巴基斯坦。

Фото: Ақорда

会谈中，双方特别关注了交通路线的互联互通。这是哈萨克斯坦的首要任务之一。哈萨克斯坦地处连接东-西和南-北的交通枢纽。

国家元首称，哈萨克斯坦将继续通过与中亚各国保持和谐关系，在交通运输和物流领域实施具体项目。

托卡耶夫总统邀请巴基斯坦总理对哈萨克斯坦进行国事访问。他还表示，哈萨克斯坦愿在今年迎接这位尊贵的客人，以最终落实今天达成的各项协议，并确定进一步加强双边关系的措施。

双方在会谈中指出，哈萨克斯坦和巴基斯坦继续在多边论坛，包括在联合国、上海合作组织和其他组织中密切合作非常重要。

Фото: Ақорда

【编译：小穆】