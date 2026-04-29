托卡耶夫与捷克总理巴比什举行小范围会谈

会谈开始时，托卡耶夫对巴比什来访表示欢迎，并指出，哈萨克斯坦社会各界不仅熟悉其作为捷克重要政治人物的身份，也高度认可其在欧洲政坛的影响力。

- 哈萨克斯坦与捷克长期保持密切友好关系，经贸合作发展顺利，两国人民彼此尊重。在多个重要国际组织框架内，我们始终保持协调合作，这一点十分重要。两国使馆都在积极开展工作。借此机会，我还要感谢您此次率领规模庞大的捷克企业家代表团来访。昨天在阿斯塔纳举行了商务论坛，我相信论坛成果将为两国带来积极效益。哈方愿尽一切努力，继续推动双方多领域合作不断向前发展。 - 托卡耶夫说。

巴比什感谢托卡耶夫的热情接待，并高度评价哈萨克斯坦在多个领域取得的发展成就。

- 哈萨克斯坦是中亚地区具有重要地位的国家。能够访问这个美丽的国家，我深感荣幸。贵国近期通过新宪法，谨向您表示祝贺。我认为，哈萨克斯坦在这一领域积累的经验，对我们同样具有借鉴意义。访问哈萨克斯坦是我多年来的愿望。1978年大学毕业后，我曾在一个负责与奇姆肯特和江布尔（现塔拉兹）开展合作事务的部门工作。哈萨克斯坦在能源领域占据重要地位，是世界主要铀生产国之一。当前核电站的重要性日益提升，因此双方能够在这一领域达成合作协议，我们深感高兴。哈萨克斯坦在人工智能领域取得的成就令人印象深刻。两国拥有诸多共同利益。我相信，捷克和哈萨克斯坦两国政府将共同努力，持续推动双边关系迈向更高水平。 - 巴比什说。

Фото: Ақорда

【编译：达娜】