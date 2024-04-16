托卡耶夫总统与库斯塔奈州受灾民众会面

交谈期间，托卡耶夫总统对所有积极公民和对灾难表示同情的公众表示感谢，并指出，在如此困难的时刻，人民的团结清晰可见。

-今天我亲自来到了灾区，了解情况。国家的所有资源都用于解决这个问题。我作为总统的主要任务是为受洪水影响的人们提供最大限度的援助。-他说。

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总统表示，已实行严格的国家财政紧缩制度，资金将分配给受影响的民众。国家元首指出，将为所有受影响的居民提供必要的援助。

-补偿是优先问题，将报销费用。同时，对不适宜居住的公民新建住房，对适合修缮的住房进行重建。我责成政府在来年夏秋季节完成所有建设工程，彻底消除灾害后果。-托卡耶夫总统说。

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国家元首指出，将多个富商分配到各个地区，以克服洪水的后果。

民众对及时帮助消除洪水后果和及时开展救援行动表示感谢。他们表示，这次灾害清楚地表明了人民的团结。从自然灾害发生的第一天起，志愿者、公务员、执法机构和紧急情况部的员工，所有富有同情心的人们都试图提供全面的援助。

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【编译：小穆】