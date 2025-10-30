托卡耶夫总统与克孜勒奥尔达州居民会面

总统指出该地区的快速发展，并表示未来将继续开展大规模建设工作。他还就一系列问题发表了看法。

- 世界局势众所周知，充满变数且动荡不安。因此，首先，我们必须关注青年一代。我们的青年才华横溢，能力出众。重要的是，我们要为他们指明正确的方向，提供良好的教养和教育。当今时代，毒品和毒瘾等问题层出不穷。青年的未来在于教育。拥有聪颖头脑、开阔眼界的青年是我们的未来。我们必须团结一心，为国家和人民共同努力。-托卡耶夫说。

国家元首谈到了为推动国家发展而采取的各项举措。

- “清洁哈萨克斯坦”活动正在大规模开展。“清洁”一词意义重大。首先，我们的良心和意图必须纯洁无瑕。哈萨克斯坦整体上必须保持清洁。这关乎我们的未来，事关重大。其次，我们要建设数字化国家。我们必须成为一个现代化、先进的国家。否则，我们将落后于发达国家。因此，发展数字化和人工智能势在必行。中亚第一台超级计算机已在哈萨克斯坦投入使用。此外，我们还需要建设核电站。第一座核电站的建设已经启动。我们将很快启动第二座核电站的建设项目。-他说。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统指出，水资源短缺是该地区一个非常紧迫的问题。

- 我们高度重视水资源短缺问题。我们不能保证未来水资源充足，必须做好准备。最好采用先进的节水技术。国家正在提供补贴。今年，国家已拨款1万亿用于农业。这是一个绝佳的机会。-总统说。

最后，托卡耶夫强调了文化艺术的重要性。他指出，阿斯塔纳和阿拉木图正在建设两座总统图书馆，这两座图书馆将全天候开放。他还补充说，未来可能会在克孜勒奥尔达开设第三座这样的图书馆。

【编译：小穆】