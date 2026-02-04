哈萨克斯坦与巴基斯坦领导人共同会见媒体 聚焦经贸与人文合作

托卡耶夫总统首先对谢里夫总理邀请其对巴基斯坦进行国事访问表示感谢，并向对哈萨克代表团给予热情接待的巴基斯坦人民表达谢意。他表示，非常高兴来到兄弟般的巴基斯坦，这个国家历史底蕴深厚、文化灿烂，并在国际舞台上享有崇高声誉。

—巴基斯坦是哈萨克斯坦在南亚及其他地区可靠且重要的合作伙伴。连接两国人民的是源自古丝绸之路的历史纽带，以及文化和精神层面的深厚传承。我们的价值观与传统相契合，志向与愿望相一致，目标相同。目前，两国政府和商界之间已建立起建设性的政治对话和稳固的经济关系，并正在系统性地不断加强。今天，我与尊敬的总理先生签署了一份历史性文件——《关于哈萨克斯坦与巴基斯坦建立战略伙伴关系的联合宣言》。该文件将为双边关系提升至新水平、在双边及多边议程所有领域广泛发展合作开辟道路。谢里夫总理为深化两国友好关系与互利协作作出了卓越贡献，我对此表示感谢，-托卡耶夫总统说。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统称赞谢里夫是一位引领国家坚定前行、富有远见的领导人。得益于其面向未来的稳健政策，伊斯兰堡在地区和全球舞台上的影响力逐年提升。

—去年，巴基斯坦当选为联合国安理会非常任理事国。巴基斯坦建设性且负责任的行动有助于加强地区和平与稳定。巴基斯坦拥有巨大的经济潜力、发达的工业基础和丰富的交通与过境能力。其农业、轻工业和医药产品在国际市场上广受欢迎，国防工业体系的蓬勃发展也获得了国际社会的普遍认可。我们由衷为友好人民在各领域取得的每一项成就感到高兴，并始终为你们送上最美好的祝愿，-托卡耶夫总统表示。

国家元首重点阐述了与谢里夫总理举行的富有成效、内容充实的会谈成果。

—我们通过了一系列重要的政府间文件，为各领域协作注入新的动力。双方全面讨论了贸易、交通与物流、工业、能源、信息技术以及文化人文等议题。经贸往来持续升温，去年双边贸易额较前一年增长了一倍。在这一方向上，两国间《2025—2027年经贸合作路线图》正在得到有效落实。我们商定采取具体措施进一步扩大贸易规模，并提出在未来几年内将双边贸易额提升至10亿美元的宏伟目标。我们强调，为两国企业家加强互动创造便利条件具有重要意义，特别是在交通物流领域，将优先推进相关项目以扩大往来规模，-托卡耶夫说道。

托卡耶夫总统透露，会谈期间，巴基斯坦总理谢里夫强调，巴方正在不断提升过境与物流能力，这可成为哈萨克斯坦通往国际市场的重要替代通道。

—在此背景下，双方讨论了有效利用巴基斯坦卡拉奇港和瓜达尔港潜力的问题。作为优先任务之一，双方探讨了发展跨里海运输走廊以及推进经阿富汗的过境线路。在这一框架内，我们还就实施“哈萨克斯坦—土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦”铁路项目的愿景进行了讨论，-托卡耶夫总统表示。

此外，双方还将研究恢复两国间直航航班的可能性，这对于促进商业往来和旅游业发展具有重要意义。

—在农工业综合体领域，我们达成了一系列重要协议，有助于扩大相互贸易并设立合资生产企业。两国在工业领域的合作潜力巨大，我邀请巴基斯坦企业赴哈设立配套生产企业。目前，巴方企业对农业、制药和建筑材料生产领域表现出浓厚兴趣，-托卡耶夫总统补充道。

托卡耶夫总统还提到，双方商定在国防工业框架下发展互利合作。

—近年来，安全机构和执法部门之间的协作势头强劲。会谈期间，我们强调了在经济领域广泛引入人工智能和数字技术的战略重要性，并确认愿在这一领域开展联合工作。巴基斯坦在伊斯兰金融领域位居世界前列。阿斯塔纳国际金融中心已为在欧亚空间发展清真金融创造了完备条件，巴基斯坦金融机构可有效利用这些机遇。此外，我们还重点讨论了投资合作问题。在这一方向上，今天由“萨姆鲁克—卡泽纳”基金与Fauji Foundation共同建立的联合投资平台将研究具体落地项目。总体而言，我们准备为前来哈萨克斯坦的巴基斯坦企业家创造最为便利的条件，-托卡耶夫说。

他还透露，两国领导人将共同出席哈巴商务论坛，届时将有超过250家两国企业负责人齐聚一堂，并签署一系列商业文件。

—我相信，这一重要活动的成果将为双边经贸和投资关系注入新的动力。同时，我们还就发展人文合作进行了深入讨论。哈萨克斯坦高等院校在巴基斯坦青年中的知名度逐年提升，目前已有超过1000名巴基斯坦学生在哈萨克斯坦攻读各类专业。基于此，双方商定进一步加强科技和教育领域的联系。今天在伊斯兰堡多所高校揭牌的“法拉比”“萨特巴耶夫”和“亚萨维”中心，将进一步巩固两国在科学和教育领域的合作，-托卡耶夫总统说道。

托卡耶夫总统重点指出，加强医疗卫生和体育领域互动具有重要意义。

—今天，我们隆重揭幕了哈巴“友谊”体育综合体。该中心将教授哈萨克式摔跤、九宫棋等哈萨克族传统体育项目，并开设象棋、拳击和综合格斗等课程。双方还通过了定期举办文化和体育活动的计划。我相信，这些举措将有助于两国人民更加深入地了解彼此，-托卡耶夫总统表示。

国家元首还表示，他与谢里夫总理就国际和地区问题交换了意见，重点关注如何凝聚力量以加强和平与安全。

—我们对世界各地持续发生的冲突深表关切。在许多紧迫议题上，双方立场一致。我们认为，任何冲突都应通过对话，以外交方式加以解决，必须严格遵守《联合国宪章》和国际法准则，并确保其绝对优先地位。在当前地缘政治形势下，在多边组织框架内开展相互支持与磋商至关重要。巴基斯坦始终支持哈萨克斯坦在亚信会议框架内提出的各项倡议，我们对此深表感谢。此外，双方还讨论了在全球层面推动和平与稳定的具体步骤。为此，今天签署了关于共同参与联合国维和行动的政府间备忘录，该文件为进一步拓展双方在国际维和领域的伙伴关系开辟了道路，-托卡耶夫总统说。

国家元首认为，此次访问无疑将进一步巩固和深化两国间的协作。

—我坚信，今天建立的战略伙伴关系以及达成的各项协议将造福两国人民。愿我们兄弟般的人民友谊坚固、持久、世代相传。我热切期待我的兄弟、尊敬的巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫先生今年对哈萨克斯坦进行国事访问，-托卡耶夫总结道。

Фото: Акорда

谢里夫表示，巴基斯坦将哈萨克斯坦视为中亚地区最重要的合作伙伴之一。

—我相信，今天富有成果的会谈将转化为具体成效，签署的文件将为双边关系发展注入新的动力。通过加强伙伴关系，我们将在贸易、文化、教育以及其他多个领域开启新的合作机遇。尊敬的总统阁下，感谢您为进一步提升巴哈关系所给予的坚定支持，-巴基斯坦总理表示。

【编译：阿遥】