哈萨克斯坦总统与日本首相举行会谈

- 此次访问标志着我们两国关系迈入了一个全新的阶段。我们始终视日本为亚洲值得信赖的伙伴，这一伙伴关系经受住了时间的考验。如今，日本已发展成为一个高度发达的国家，它将数百年的智慧和独特的传统与现代创新完美融合。在您英明强干的领导下，日本正在进行大规模改革，这将进一步提升贵国在国际舞台上的地位。我们常称日本为遥远的邻国，却视其为亲密可靠的朋友。我们两国关系源远流长。我之前曾四次访问贵国，此次是我作为总统的首次访问。哈日关系拥有坚实的制度基础。正如您所说，2004年，我与时任日本外相川口女士共同发起“中亚+日本”对话机制。首次外长级会晤在阿斯塔纳举行。如今，此类会晤已获得广泛认可，大多数国家都支持“中亚+”平台。但日本仍然是这一对话平台的最初发起者和缔造者。-托卡耶夫总统说。