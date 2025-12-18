16:18, 18 12月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦总统与日本首相举行会谈
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日下午在东京会见日本首相高市早苗。
会谈中，哈萨克斯坦总统感谢日本首相的热情接待。
- 此次访问标志着我们两国关系迈入了一个全新的阶段。我们始终视日本为亚洲值得信赖的伙伴，这一伙伴关系经受住了时间的考验。如今，日本已发展成为一个高度发达的国家，它将数百年的智慧和独特的传统与现代创新完美融合。在您英明强干的领导下，日本正在进行大规模改革，这将进一步提升贵国在国际舞台上的地位。我们常称日本为遥远的邻国，却视其为亲密可靠的朋友。我们两国关系源远流长。我之前曾四次访问贵国，此次是我作为总统的首次访问。哈日关系拥有坚实的制度基础。正如您所说，2004年，我与时任日本外相川口女士共同发起“中亚+日本”对话机制。首次外长级会晤在阿斯塔纳举行。如今，此类会晤已获得广泛认可，大多数国家都支持“中亚+”平台。但日本仍然是这一对话平台的最初发起者和缔造者。-托卡耶夫总统说。
日本首相表示相信，哈萨克斯坦总统的正式访问将为两国互利合作注入新的动力。
- 很高兴与您会面。21年前，您主持召开了第一次“中亚+日本”框架下的外长会议。今天，您作为总统即将参加“中亚+日本”框架下的国家元首会议。我们视哈萨克斯坦为加强基于法治的自由开放世界秩序的战略伙伴。我们愿继续与您密切合作，进一步发展互利共赢的关系。-她说。
会谈期间，双方就经贸、投资、运输和物流、能源和人文领域发展双边关系的前景进行了讨论。
【编译：小穆】