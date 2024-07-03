亚信与上合相辅相成、互为补充共同维护世界和平和谐——专访亚信秘书长海拉特·萨热拜

（哈萨克国际通讯社讯）自独立以来，哈萨克斯坦成为了许多旨在加强区域和全球层面的安全、稳定和可持续发展的大型项目和方案的发起者，其中一个重要的举措，是提议召开亚洲相互协作与信任措施会议（CICA）。从那时起，已经过去了30多年。哈萨克斯坦通讯社记者采访了亚信秘书长海拉特·萨热拜，就亚信当前的发展情况，以及哈萨克斯坦担任主席国期间议程上的优先事项等进行了了解。

- 举办亚信会议是哈萨克斯坦独立后最早提出的的国际倡议之一。亚信如今面临哪些任务？其向成熟国际组织转型的进程进展如何？

- 您非常正确地指出，今天的亚信正在经历一场严肃的转型过程。什么是转型？这不仅仅是创建新的官僚机构或授予一个地位那么简单。亚信转型是在亚洲在国​​际事务中的全球作用日益增强的背景下发生的。如今，亚洲不仅是全球发展的经济引擎，也是科技时尚的引领者、全球最大的工厂，贡献了全球2/3的经济增长。相应地，亚洲在政治事务中的作用正在显着增强。我们看到亚洲主要国家参与许多全球问题，包括解决冲突和维持和平，以及气候变化等重要的全球政策问题。

因此，亚信的转型意味着亚信内部合作应达到新的高度，与亚洲在解决紧迫问题方面的全球影响力相适应。主要任务是推动亚信充分发展，向成熟的国际格局转变。亚信经过30年的发展，取得了巨大的成功：建立了系统性关系，常设机构开始运作，设立了理事机构和执行机构——秘书处。我们几乎具备国际组织的所有属性。

然而，仍然存在未解决的问题。一些管理方法和协作方式需要进一步完善。建立有助于更好地释放亚洲国家合作潜力的新结构也是必须的。这就是当下亚信的运作任务，即落实2022年峰会通过的转型声明，并为今年11月哈萨克斯坦将主席国职务交接给阿塞拜疆进行准备。

- 哈萨克斯坦担任2020年至2024年亚洲相互协作与信任措施会议主席国期间，主要的倡议和优先事项都是哪些？

- 哈萨克斯坦于2020年开始担任轮值主席国。对于全人类来说，这是一个艰难的时期，但是，在过去四年中，我们组织的发展取得了重大进展。首先，2022年峰会作出了亚信转型为正式国际组织的根本性决定。有希望的举措已经得到实施。例如，可以将先前提出的几项举措制度化，例如将智库论坛转变为永久性结构。哈萨克斯坦总统在 2019 年杜尚别峰会上谈到了这一点。此外，创建智者委员会的倡议也被付诸实践：智者委员会成立，制定了法规，并选举了一名主席。

根据国家元首和政府首脑决定设立亚信基金，作为促进建立信任措施的实施，并成为一些发展项目，包括跨境或跨界项目的融资来源。我们的常设机构，例如企业委员会和青年委员会，其工作已显着改善。在这个方向上已经取得了重大进展。每年，在工商理事会的框架内，成员国成员聚集在一起讨论中小企业面临的紧迫问题以及大流行背景下的当前问题，增强信息和通信技术的作用并确保粮食安全。例如，中小企业如何从人工智能中受益。这些问题和其他问题在工商理事会的框架内进行讨论。此外还举办企业论坛，企业家们之间开展交流、建立国际联系、达成协议，为亚信工作带来了实实在在的好处。

青年理事会具有巨大的潜力。我想指出，哈萨克斯坦总统托卡耶夫非常重要的倡议，即今年将首次举行部长级国际青年理事会，主题是志愿服务。志愿服务是政府与民间社会之间的最佳互动。当政府缺乏资源时，志愿者组织可以伸出援手。通过举办志愿者组织领导聚会，我们对这一社会现象给予了应有的关注。此外，青年理事会还讨论青年去激进化等重要问题，讨论如何保护年轻人免受社交媒体和其他各种平台上传播的极端主义思想影响的方法。

在2022年阿斯塔纳青年理事会的框架内，就国家成员如何促进青年间的学术交流广泛交换了意见。哈萨克斯坦介绍了博拉沙克计划及其在实施这一雄心勃勃的项目中的所有优势和经验。会议还讨论了年轻人如何在政治中表达自己的观点。我们邀请了突厥语国家议会大会的青年政策部门。来自突厥语国家的年轻议员讲述了他们参与政治和与青年合作的经验。

哈萨克斯坦担任亚信主席国期间，托卡耶夫总统设定的主要任务之一是建立领先大学的伙伴关系网络。在这个问题上已经取得了重大进展。伙伴关系网络已经准备就绪，一个由高级官员组成的委员会审查并建议在即将召开的部长理事会会议上批准领先大学伙伴关系网络的规定。已经有几所大学愿意领导这个网络，包括欧亚大学，以及阿塞拜疆大学等，磋商和谈判正在进行中。

- 考虑到亚洲的作用日益增强，包括在交通走廊、物流链领域，我们是否可以说亚信活动的范围也在扩大？

- 在亚信内部，我们今天讨论如何加强亚洲的互联互通。您知道，如果没有可靠和可持续的运输路线以及货物跨境的和谐通行，经济发展就不可能实现。如果从A点到B点的交通费用昂贵，就很难谈论经济发展。无论你如何将新技术引入生产，如果运输成本很高，你的产品就没有竞争力。

此外，在疫情期间，我们不幸在运输供应方面面临重大困难，各国必须进行额外谈判，以便最需要的药品和货物能够无障碍地跨境。为了在亚洲内部建立更加可持续的互联互通体系，我们正在详细研究哈萨克斯坦总统关于建立可持续互联互通理事会的提议。

当今的交通运输是一个极其重要的组成部分。同样非常重要的是，运输路线必须环境友好、使用绿色技术以及对环境造成最小的损害。

- 上海合作组织是亚信合作伙伴之一。阿斯塔纳今年主办上海合作组织领导人峰会。能否请您谈一谈，当今两个大型组织之间的互动是如何构建的？

- 此次阿斯塔纳峰会后，上海合作组织的范围将涵盖欧亚大陆。而在我们的法定文件中，亚信决定将自己限制在亚洲当中。白俄罗斯成为正式成员使上海合作组织成为欧亚安全架构，我祝贺哈萨克斯坦在担任主席国期间取得的这一重大成就。这是一个重要的事件。

关于我们的伙伴关系，我和我的同事——上海合作组织秘书长张明——最近就我们伙伴关系建立十周年互致祝贺。值得注意的是，今天上海合作组织的9个成员同时也是亚信成员。因此，亚信有着广阔的地理空间。我们的组织体现了更加灵活的协议执行方式，因为亚信和上合组织的所有决定都是通过协商一致作出的，这表明了两种结构的包容性：未经所有参与者同意，不会做出决定。然而，就上海合作组织而言，所有决定都具有约束力。这是一个由志同道合的人组成的组织，有自己的内部纪律和更有条理的合作领域。

至于亚信，我们的任务与上合组织非常相似，但我们更注重建立信任措施。这是什么意思呢？在广阔的亚洲大陆上存在着冲突，其中一些冲突还很尖锐。不幸的是，平民正在遭受苦难，恐怖主义继续以最丑陋的形式表现出来。当然，我们必须与这种邪恶作斗争。因此，亚信内部需要采取建立信任措施，尽量减少这些冲突的后果，最好的情况是尽力帮助各方解决冲突。首先必须建立信任，以便国家之间能够进行对话。在此基础上，才能建立合作，才会出现发展。然后我们将为安全与和平事业服务。上合组织在热点阶段不存在尖锐冲突。双方达成协议，一些问题将以双边形式解决。因此，我们说亚信和上合组织有很多共同点，但也有方式上的差异，这也是正确的。这样，我们就创造了互补性，相互成为补充。一些确保地区安全的方法可以在更具凝聚力和纪律性的上合组织框架内进行检验。如果成功，那么这一经验可以推广到更广泛的亚信领域。所谓外联方式，即以上合组织为核心，亚信为外联平台。

许多亚信成员国也想了解上合组织平台上发生的事情。因此，我们的合作伙伴关系确保了这种信息流动。我们还与位于塔什干的上合组织地区反恐机构合作。因此，我想强调，亚信和上合组织不存在任何竞争关系，而是相辅相成的。应相互邀请，上海合作组织秘书处代表参加我们的活动，反之亦然。引人注目的例子之一是上合组织地区反恐机构举办新挑战新威胁会议的成功经验。

- 上合组织阿斯塔纳峰会议程涵盖政治、贸易、经济、人文等广泛议题。亚信内部讨论过这些问题吗？有哪些优先领域和任务？

- 我已经说过，我们的任务是相似的。然而，执行协议的方法有所不同。因此，考虑到上合组织成员国的影响力以及所选议题在当今极其不稳定的世界中的相关性，上合组织内讨论的领域肯定会引起整个亚洲的兴趣。我祝愿上海合作组织取得成功，使和平与合作的议程占据主导地位。我也希望在亚信框架内，推动合作对话，增进信任。更多的信任意味着更少的冲突。预祝上海合作组织峰会取得成功，并希望上海合作组织下一阶段发展后我们继续合作。

- 中国也是亚信创始国之一。您如何评价中国在该组织形成和发展过程中发挥的作用？

中国是一个非常重要的合作伙伴，一个重要的国家。中国的政治和物质贡献是巨大的。中国于2014年至2018年担任亚信主席国。大家还记得，继2013年在阿斯塔纳宣布丝绸之路经济带之后，中国领导人于2014年宣布了“一带一路”倡议。至于亚信，中国是多个领域的协调国，包括金融和农业。中国致力于为我们各国公民带来真正利益的主题。农业领域的互动越多，我们对新技术的了解就越多，货架上的产品也就越多。金融活动也是如此。中国已举办三届金融峰会，受到成员国高度评价。因此，托卡耶夫总统的倡议之一就是将金融峰会制度化，使其成为讨论金融合作紧迫问题的良好平台。今天的金融体系面临着严峻的挑战，因此在大陆层面进行讨论将是有益的。中国在这方面走在了前列。此外，还有一些其他论坛——智库论坛和非政府组织论坛。智库论坛已转变为常设机构。现在这不仅仅是中国的倡议，而是亚信28个成员国的共同项目。因此，中国的贡献不可低估。中国的全球倡议与我们议程上的问题基本一致。我感谢中华人民共和国在亚信框架内不断采取的举措以及中国政府为我们秘书处的预算提供的物质资源。中方还不断选派高素质外交官到秘书处工作。其中一位去年获得了总统颁发的高级荣誉。

【编译：木合塔尔·木拉提】