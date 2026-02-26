哈萨克斯坦与格鲁吉亚深化卫生领域合作

会谈期间，双方就双边合作现状进行了评估，并就加强部门间协作的前景方向达成共识。据介绍，这是格鲁吉亚新任外交使团团长自2025年6月履职以来，与哈方卫生部门领导层举行的首次正式会晤。哈方强调，为两国医疗合作注入新动力、提升合作质量具有重要意义。

在对话中，双方重点关注医疗保险体系的完善问题，表达了在引入现代保险机制、扩大私营部门参与医疗服务体系以及提升医疗机构管理效率等方面开展经验交流的共同意愿。

为推动医疗基础设施现代化，双方建议建立常态化咨询机制和专家评估交流平台，以研究制定联合解决方案。

此外，双方还将医疗旅游、制药产业发展、人才培养以及数字化转型列为优先合作方向。哈方指出，获得国际认证的哈萨克斯坦领先医疗机构已具备为外国公民提供广泛高技术医疗服务的能力。

双方还就药品保障领域的经验交流、医疗器械和设备供应合作前景进行了讨论，并表示有意加强专业教育机构和科研机构之间的联系，以提升专业人员培训水平并推动联合科研项目实施。

在会谈中，双方特别强调在现代信息技术解决方案、电子医疗系统及远程医疗等领域深化合作的重要性。

为确保已达成共识得到落实并保持部门间合作的稳定性，双方建议研究设立联合工作组的可行性。

会谈结束时，双方重申对伙伴关系原则的承诺，并表示相信两国卫生领域合作将继续朝着互利共赢方向发展。

【编译：达娜】