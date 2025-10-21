别克帖诺夫指示强化通信基础设施建设与数字化转型落实

别克帖诺夫指出，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为国家设定了明确目标——在未来三年内，使哈萨克斯坦成为全面数字化的国家。他强调，这一目标的实现取决于信息与电信基础设施项目的稳步推进和高质量落实。

总理在会上指出，过去五年，哈萨克斯坦的电信行业保持了稳定增长。

“所有数字化转型改革的基础在于通信基础设施。当前，通信市场竞争日益激烈，这不仅促使运营商不断推出新服务，也推动了服务质量的提升。”——他说。

别克帖诺夫还提到，政府正实施一系列社会项目，旨在保护儿童的网络安全以及支持弱势群体的数字接入，这些工作今后还将继续加强。

总理强调，只有让全国范围内实现高速互联网全覆盖，才能有效落实总统提出的“全面数字化”和“推广人工智能”任务。

“如今，稳定的互联网连接不仅是便利，更是人民日常生活和现代经济的核心需求。”——别克帖诺夫表示。

他指出，沿公路的移动信号不稳定、农村地区网速缓慢、城市在大型活动期间网络质量下降等问题仍未得到彻底解决。

因此，他指示人工智能与数字发展部与各通信运营商共同研究网络在高负载情况下的稳定性问题，并制定解决方案。

别克帖诺夫强调，政府特别关注国家信息系统的稳定运行。仅今年以来，就出现了三次因数据中心设备负载过高而导致的故障事件。

他指出，人工智能与数字发展部必须对这一问题进行长期监控，防止类似情况再次发生。

“为推动行业发展，政府启动了‘可负担互联网’国家项目。该项目计划到2027年，实现全国通信网络全覆盖，并确保网速至少达到每秒100兆比特。人工智能部需切实落实该项目中所有既定措施。”——别克帖诺夫表示。

【编译：达娜】