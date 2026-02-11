哈萨克斯坦与秘鲁签署刑事司法合作协议 加强双边法律协作机制

该条约于2024年10月23日在阿斯塔纳签署。文件旨在通过加强双边合作与相互司法协助，提高预防、侦查、起诉和打击犯罪的效率。

根据条约内容，双方将在刑事案件领域开展多项合作，包括信息交换、身份确认、追逃追查、搜查、讯问和鉴定、证据移交以及双方国家法律规定的其他协助形式。

同时，条约也明确了可拒绝提供司法协助的情形，包括：未遵守条约规定的程序要求；执行请求可能损害请求方的主权、安全、公共秩序或其他重大利益；请求内容违反本国法律，或涉及基于歧视理由对个人进行追诉等情况。

根据协议，哈萨克斯坦方面的执行机关为最高法院和总检察院，秘鲁方面则由总检察长办公室负责实施。

此外，马吉利斯还批准了两国关于移交被判刑人员的条约。根据该协议，在一方领土内被判刑的人员，可被移交至另一方领土继续服刑。

双方还确立了在刑事追诉及法院判决执行方面移交人员的相关机制，进一步完善双边司法合作框架。

【编译：木合塔尔·木拉提】