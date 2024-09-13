11:31, 13 9月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦与百事公司深化合作
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫日前与百事公司（PepsiCo）负责中亚、高加索和白俄罗斯供应链发展的代表康斯坦丁·费多尔丘克进行了会晤，讨论了这家美国跨国公司在哈萨克斯坦开展的薯片生产项目的相关问题。
会谈中，库安特洛夫副部长表示，百事公司在哈萨克斯坦的项目是巩固哈美合作的重要举措，展示了哈萨克斯坦作为国际投资平台的吸引力。他强调，该项目将推动区域经济发展，创造大量就业机会，并通过使用本地原料，促进哈萨克斯坦农业及相关产业的增长。
费多尔丘克对哈萨克斯坦政府的支持表示感谢，并指出该项目只是百事公司在该地区一系列重大投资的开端。奥斯帕诺夫也提到，公司计划积极与当地供应商合作，扩大生产规模，满足中亚市场的需求。
目前，百事公司的产品在哈萨克斯坦已有广泛销售，而即将建设的“乐事”（Lay’s）薯片工厂将成为该公司在该国的首个大型食品项目。
值得一提的是，这家新工厂将设立在阿拉木图州，计划生产全球知名品牌“乐事”薯片。百事公司计划投资1.6亿美元，并在项目初期创造约350个工作岗位。工厂初期的生产能力为1.4万至1.6万吨，未来预计扩展到2.1万吨，生产所用的原料为哈萨克斯坦本地种植的马铃薯。工厂的第一期建设预计于2026年完工。
【编译：达娜】