哈萨克斯坦与百事公司深化合作

会谈中，库安特洛夫副部长表示，百事公司在哈萨克斯坦的项目是巩固哈美合作的重要举措，展示了哈萨克斯坦作为国际投资平台的吸引力。他强调，该项目将推动区域经济发展，创造大量就业机会，并通过使用本地原料，促进哈萨克斯坦农业及相关产业的增长。

费多尔丘克对哈萨克斯坦政府的支持表示感谢，并指出该项目只是百事公司在该地区一系列重大投资的开端。奥斯帕诺夫也提到，公司计划积极与当地供应商合作，扩大生产规模，满足中亚市场的需求。

目前，百事公司的产品在哈萨克斯坦已有广泛销售，而即将建设的“乐事”（Lay’s）薯片工厂将成为该公司在该国的首个大型食品项目。

值得一提的是，这家新工厂将设立在阿拉木图州，计划生产全球知名品牌“乐事”薯片。百事公司计划投资1.6亿美元，并在项目初期创造约350个工作岗位。工厂初期的生产能力为1.4万至1.6万吨，未来预计扩展到2.1万吨，生产所用的原料为哈萨克斯坦本地种植的马铃薯。工厂的第一期建设预计于2026年完工。

【编译：达娜】