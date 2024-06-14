哈萨克斯坦与UNEP加强合作，共同推进区域气候峰会

会谈中，双方就全球环境议程进行了深入探讨，重点讨论了气候变化对哈萨克斯坦和中亚国家可持续发展的影响。

热赫梅图林重点介绍了哈萨克斯坦在生态保护和可持续发展方面的倡议，包括在联合国支持下于2026年召开区域气候峰会、与法国共同举办“一水峰会”（One Water Summit）以及开设联合国气候变化和绿色能源区域办事处等。

-哈萨克斯坦致力于实现联合国环境保护公约的目标和任务，我们希望与UNEP合作实施绿色项目。-热赫梅图林表示。

克赖尔霍伯高度评价哈萨克斯坦积极的环境政策，对2026年在联合国主导下举办区域气候峰会的倡议表示支持，并表示UNEP愿与哈萨克斯坦共同主办此次峰会。

-由于我们的中亚分区域办公室设在阿拉木图，因此我们高度重视与贵国在环境和气候领域的合作。-克赖尔霍伯说。

克赖尔霍伯还分享了加强UNEP阿拉木图分区域办公室能力的计划以及UNEP未来在哈萨克斯坦和中亚国家的项目。

【编译：阿遥】