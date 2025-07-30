汽车改装与外观护理的区别你了解吗？一文解答热点问题

改装与外观护理有何不同？

改装（Tuning）是指对车辆原有的技术参数或外观结构进行更改，范围从更换发动机、变速箱到车身加装扰流板、喷绘彩绘等。

外观护理（Detailing）则属于专业化的非结构性维护服务，包括漆面抛光、深度清洁、陶瓷涂层、车身保护膜等操作，不涉及技术结构变动，因而不受法律限制。

而涉及车辆结构的任何改动，在哈萨克斯坦都必须获得内务部门的审批。

哪些改装需要报备？

以下改动必须登记备案：

更换方向盘

安装燃气设备

更换发动机或变速箱

安装不符技术标准的保险杠、车灯、制动系统

降低或升高车身高度

哪些可以不报备？

以下项目不属于强制报备范畴：

车身贴膜（若未改变原车颜色）

符合国家标准的车窗贴膜（有透光率要求）

安装导流板、扰流板、内饰灯光等外观部件

各类外观护理服务，如抛光、深度清洁、陶瓷涂层等

请注意： 如果贴膜改变了整车颜色，必须在7个工作日内前往车管所办理登记证信息变更手续。

预算与费用参考

不同项目的成本会根据服务类型、车辆品牌和施工质量有所浮动。以下为市场参考价格：

改装类服务（起价）：

更换保险杠、大灯：80,000坚戈

改变车身高度：200,000坚戈

发动机芯片调校：100,000坚戈

安装运动型消音器：150,000坚戈

外观护理服务（起价）：

陶瓷保护涂层：100,000坚戈

漆面抛光 + 贴膜：180,000坚戈

内饰深度清洁：30,000坚戈

车窗防雨处理：10,000坚戈

不合规改装的潜在风险

未经批准的技术改装可能带来以下后果：

被处以高达15倍按月计算指数（约55,000坚戈）的罚款

车辆被注销登记，须恢复至原始状态后方可重新上牌

遭保险公司拒赔，尤其在事故与改动有关的情况下

转售受限，手续复杂，可能影响车辆市场价值

如何合法改装您的爱车？

明确了解法律允许和禁止的改装范围

选择有资质的服务商，并签订正式合同

改装完成后及时更新车辆登记信息

切勿因价格便宜而牺牲施工质量

提前做好技术检查准备，避免后期审查受阻

对车辆进行改装或外观护理，是表达个性的一种方式。但前提是必须遵守法律法规，确保改动安全、规范，并及时履行相关登记义务。

值得注意的是，哈萨克斯坦保护和发展竞争局曾对部分汽车经销商强制捆绑销售附加设备、配件和服务的行为处以罚款，明确指出该做法属于违法。

据此前报道，据DataHub数据分析中心援引欧亚经济委员会（EEC）最新数据报道，2025年6月，哈萨克斯坦汽车价格同比上涨11.6%，在欧亚经济联盟（EAEU）五国中涨幅最高。

【编译：阿遥】