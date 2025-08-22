托卡耶夫总统与扎帕罗夫总统举行会谈

托卡耶夫总统对扎帕罗夫的盛情邀请表示感谢，并强调此访将为两国友好关系的发展注入新的动力。

- 我坚信，此访将为两国友好关系的发展带来新的推动力。事实上，哈萨克和吉尔吉斯是亲密的兄弟民族。我们的历史一脉相承，传统习俗、认知观念和民族特质高度相似。两国人民的友好与相互尊重从未中断，如今我们的合作正以战略伙伴关系精神蓬勃发展。我们在各个层面建立了基于相互尊重的政治对话，国家间、议会间和政府间的合作机制运转顺利，地区间合作也在不断拓展。总体而言，两国之间已经形成了全面而紧密的合作关系。 - 总统说。

国家元首强调，吉尔吉斯斯坦总统为推动双边合作迈上新台阶作出了重要贡献。

Фото: Ақорда

Фото: Акорда

- 正是在您不懈努力下，吉尔吉斯斯坦发生了许多积极变化。您正在实施一系列旨在改善民生的重要举措。今年以来，吉尔吉斯斯坦经济实现了11.7%的增长，这就是最有力的证明。我们真诚为兄弟国家的成就感到高兴，并将始终高度重视与吉尔吉斯斯坦的合作关系。 - 总统说。

扎帕罗夫总统则对托卡耶夫总统接受邀请并对吉尔吉斯斯坦进行正式访问表示感谢。

- 吉尔吉斯人民将您视为一位杰出的国家领导人和具有国际声望的外交家。近年来，在您的支持下，两国关系迈上了新高度，我们的友谊与兄弟情谊进一步得到巩固。对我们而言，哈萨克斯坦是一个具有特殊意义的国家。我们的合作继承了先辈——如托克托古尔与阿拜、钦吉斯·艾特玛托夫与穆赫塔尔•阿维耶佐夫所开创的道路。铭记历史遗产并将其传承给后代，是我们的重要使命。我本人愿进一步推动两国关系发展。我们的主要力量在于两国的团结与统一。 - 扎帕罗夫说。

此外，会谈期间，双方讨论了在政治、交通运输与过境、水资源、农业及数字化等领域的合作问题。

双方特别重视拓展文化与人文交流，并就地区及国际议程交换了意见。

【编译：达娜】