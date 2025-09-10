托卡耶夫总统与刚果民主共和国总统齐塞克迪举行会谈

托卡耶夫总统对齐塞克迪总统接受邀请首次访问阿斯塔纳表示感谢，并强调此次访问具有重要意义：

- 您首次对哈萨克斯坦进行国事访问，这无疑是一次历史性访问，必将为哈刚关系的发展注入新的动力。刚果民主共和国是一个拥有超过1.1亿人口、丰富人力和自然资源的国家，其在国际和地区舞台上的作用日益增强。我们相信，此次会谈将有助于加强中亚与非洲之间的联系。发展与非洲国家的合作是哈萨克斯坦对外政策中的重要方向之一。

齐塞克迪总统对哈萨克斯坦方面的热情接待表示感谢，并表示：

- 我此次到访的目的是加强两国合作，同时推动整个非洲地区与中亚之间的交流。尽管两国相距遥远，但这样的访问能够拉近彼此关系，让我们更加深入地了解对方。我们已通过ERG公司与哈萨克斯坦在矿业领域展开密切合作，但我认为还有许多其他领域可以交流经验、加强合作。

会谈中，两国元首还就国际和地区议程上的重要问题交换了意见，并一致同意继续推动双方合作走向深入。

根据此前报道，总统府举行隆重欢迎仪式，欢迎刚果民主共和国总统费利克斯·齐塞克迪对哈萨克斯坦进行的国事访问。

【编译：达娜】